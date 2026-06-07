"살찌니까 성형 전 얼굴 보여" 박서진, 악성 댓글에 충격

가수 박서진이 살을 빼기 위해 식욕억제제까지 사용했다고 고백했다.

6일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진의 일상이 공개됐다.

이날 박서진은 몸무게 증가로 인해 악플이 많아졌다고 토로했다. '살림남' 첫 출연 때보다 무려 11㎏가 늘었다고.

그는 "시청률 요즘 떨어지더라", "우리 왕자님 살 찌니까 성형 전 얼굴이 보이네요", '예전에는 성형 미남, 지금은 그냥 성형남"이라는 악성 댓글을 직접 읽으며 착찹해했다.

이에 김채연은 "너무하다"며 박서진을 걱정했고, 지상렬 역시 "나쁘지 않다"고 말했다.

박서진은 "장구 칠 때마다 살 떨리는 거 보기 싫다"는 댓글까지 읽고는 말이 없어졌다

그는 "(그동안) 팬분들은 응원해 주셨는데, 냉정하게 얘기해 주시는 것 보니 많이 죄송스러웠다"고 말했다.

이를 듣던 이요원은 "듣기로는 식사 전에 디저트 먹는 걸 좋아한다더라"고 물었고, 박서진은 "그렇다"고 인정했다.

그러면서 "위고비, 마운자로, 식욕억제제도 모두 먹어봤다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이에 은지원은 "팬과 아티스트의 관계는 힘들다. 살찌면 살찐다고 뭐라고 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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