유노윤호, '창민아 생일 축하한다' 비화…"냉랭한 분위기 풀려고"

그룹 동방신기의 유노윤호가 음악 방송에서 최강창민의 생일을 축하한 이유를 밝혔다.

6일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'는 '촌놈들의 전성시대2' 특집으로 꾸며졌다. 게스트로는 동방신기 유노윤호와 코미디언 곽범이 출연했다.

이날 하하는 "기아 타이거즈가 몇 위냐"고 물었고, 유재석은 "지금 잘 한다. 오늘까지 5연승인가 했다"고 말했다.

하하가 "축하해브러"라고 하자 유노윤호는 "기아 타이거즈 축하한다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

유노윤호는 15년 한 음악방송에서 "창민아 생일 축하한다"라고 외친 이유도 밝혔다.

하하가 "그때 왜 그런거냐"고 묻자 유노윤호는 "그날 창민이 생일이었다. 아무래도 둘이서 활동하다 보니까 가끔 냉랭할 때가 있다"고 설명했다.

그러면서 "살짝 의견이 충돌이 있었는데 말 걸기가 어색했다"며 "'특별한 이벤트가 없을까' 고민하다 방송에서 축하 멘트를 하게 됐다"고 밝혔다.

이를 들은 하하는 "오늘은 (소녀시대) 윤아 생일인데"라고 말했고, 유노윤호는 "같은 소속사 식구니까 축하해줘야지. 윤아야 축하한다"고 외쳤다.

이어 곧 생일을 앞둔 가수 비(정지훈)의 이야기가 나오자 "지훈이 형 생일 축하한다"라고 말해 웃음을 더했다.

<뉴시스>

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