FIFA, 월드컵 차출 구단들에 5500억원 지급…역대급 보상금

국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵에 선수를 차출해 준 전 세계 프로 구단들을 위해 총 3억5천500만 달러(약 5천536억원) 규모의 역대급 보상금을 지급한다.



6일(한국시간) AP 통신 등에 따르면 FIFA는 이번 미국·멕시코·캐나다 월드컵 본선에 출전하는 48개국 선수 1천248명의 소속 구단 등을 대상으로 이 같은 보상금 배분 계획을 확정해 발표했다.

[신화통신=연합뉴스]

이는 지난 2022 카타르 월드컵 당시 지급된 보상금보다 70％가량 대폭 늘어난 액수다.



본선 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 늘어나고, 전체 경기 수도 64경기에서 104경기로 크게 뛰면서 보상 규모도 함께 커졌다.



전체 재원 중 2억5천만 달러(약 3천899억원)는 본선 무대에 참여하는 선수들의 소속 구단에 배정됐다.



본선 기간 구단이 받는 보상금은 선수 인당 '하루 약 5천 달러(약 779만 원)'로 계산된다.



여기에 이번 대회부터는 최초로 예선 기간 선수를 보내준 구단들에도 총 1억 달러(약 1천559억원)의 보상금이 분배된다.



전 세계 209개 국가대표팀이 총 905경기를 치른 예선 기간을 기준으로, 선수가 1경기에 소속 국가대표로 소집될 때마다 구단은 경기당 2천360달러(약 368만원)를 받게 된다.



이번 보상금 프로그램의 최대 수혜 구단은 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)의 맨체스터 시티(이하 맨시티)가 될 전망이다.



맨시티는 전 세계 클럽 중 가장 많은 19명의 선수를 이번 월드컵에 출격시킨다.



맨시티는 앞서 2018년과 2022년 대회에서도 각각 500만 달러와 460만 달러를 챙기며 보상금 수령액 1위를 기록한 바 있다.



이어 바이에른 뮌헨(독일)이 18명으로 뒤를 이었고, 파리 생제르맹(프랑스)과 아스널(잉글랜드)이 각각 16명씩을 배출했다.



EPL의 크리스털 팰리스는 깜짝 이변을 연출했다.



최근 UEFA 콘퍼런스리그 우승을 차지한 크리스털 팰리스는 '전통의 명가' 리버풀(11명)과 레알 마드리드(스페인·10명)를 제치고 무려 12명의 선수를 월드컵 무대에 올리며 거액의 보상금을 확보하게 됐다.



FIFA의 클럽 보상금 제도는 2010년 남아프리카공화국 월드컵 때 처음 도입됐다.



사상 최초로 48개국이 경쟁하는 2026 북중미 월드컵은 한국시간으로 오는 12일 멕시코시티에서 열리는 공동 개최국 멕시코와 남아프리카공화국의 개막전을 시작으로 한 달간의 열전에 돌입한다.

<연합>

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