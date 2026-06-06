미국, 한국에 ‘스마트 폭탄’ JDAM 판매 승인...1650억원 규모

미국 국무부는 한국에 합동정밀직격탄(JDAM) 및 관련 장비 수출 승인을 결정했다고 5일(현지시간) 밝혔다.

수출 규모는 1억600만달러(약 1650억원)다. 정부 간 계약인 대외무기판매(FMS) 방식이며, 주계약업체는 미국 보잉사다.

MQ-9 리퍼 무인기가 JDAM을 탑재한 채 지상에서 대기하고 있다. 세계일보 자료사진

이같은 결정은 한국 정부가 KMU-557 JDAM 꼬리날개 키트 708개와 KMU-572 JDAM 유도장치 세트 58개 구매를 요청한 데 따른 것이다.

이번 판매 결정에는 무기 지원 장비, 미국 정부 및 계약업체의 공학·기술·군수지원 서비스도 포함된다.

국무부는 “이번 판매는 한국의 핵심적인 역내 방공 능력을 확대하고 미군과의 상호운용을 보장함으로써 현재와 미래의 위협에 대응하는 한국의 능력을 향상할 것”이라고 설명했다.

JDAM은 기존 재래식 폭탄에 유도장치와 날개 키트를 달아 스마트 무기로 변형시킨 정밀유도폭탄이다.

GPS(위성항법장치)와 INS(관성항법장치) 유도방식으로 주·야간 정밀폭격이 가능하다. 서방 국가에서 널리 쓰이고 있으며, 우크라이나·이란 전쟁에서도 사용됐다.

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