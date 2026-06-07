투표용지 사태에…與 "선관위 과오 빌미 정쟁 몰두" 野 "정권 종말 불러올 것"

여야는 6일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 문제를 놓고 공방을 벌였다.

더불어민주당은 국민의힘을 겨냥해 "사태 수습보다 정쟁에 몰두한다"고 날을 세웠다.

전수미 민주당 대변인은 "국민의힘 지도부가 사태 수습보다 정쟁에 몰두하는 모습은 심히 유감"이라며 "장동혁 대표는 정부와 여당이 이미 모든 진상규명 가능성을 열어뒀음에도 비판을 위한 비판만 하며 국민을 자극하고 있다"고 했다.

그는 "국정조사를 포함한 실질적인 진상규명을 위해서는 국회 원 구성이 최우선 과제"라며 "원 구성은 협조하지 않으면서 국조와 특검만 소리 높여 주장하는 행태는 모순된 정치 공세"라고 했다.

전 대변인은 "장 대표가 재선거를 요구하는 시위대를 향해 '목숨 걸고 싸우겠다'고 공언한 것은 제1야당 대표로서 도를 넘은 처사"라며 "헌법기관 과오를 빌미로 민주주의 근간을 흔들고 사회적 균열을 조장한다면 국민의 엄중한 심판을 받을 것"이라고 했다.

아울러 "오세훈 서울시장 역시 사태의 본질을 왜곡하며 이재명 대통령에게 화살을 돌렸다"며 "헌법상 독립 기관인 선관위의 행정적 잘못을 두고 '모두 대통령 책임'이라고 주장하는 것은 악의적 정치 프레임"이라고 했다.

전 대변인은 "이재명 정부와 민주당은 이번 사태의 명백한 진상규명과 선관위 쇄신을 이루겠다"며 "진상조사의 유일한 법적 기반인 원 구성은 팽개친 채 일방적 특검 요구로 반사이익만 챙기려는 정치쇼를 당장 멈추라"고 했다.

국민의힘은 "즉각적인 국정조사, 특검을 통한 철저한 수사"를 촉구했다. 이재명 정권이 답을 내놓지 않는다면 "정권에 종말을 불러올 것"이라고 했다.

장동혁 대표는 이날 오전 국회에서 긴급최고위원회의를 열어 "처음부터 끝까지 부실이고 불법이다. 단순한 실수로 치부하거나 몇 사람 옷 벗고 넘어갈 문제가 아니다"라며 "즉각적인 국정조사를 실시해야 하고, 조속히 특검을 설치해 철저하게 수사해야 한다"고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 6일 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 발언하고 있다.

그는 "노태악 위원장과 사무총장이 물러나는 것으로 끝낼 수 없는 일이다. 수사해서 끝까지 책임을 물어야 한다"고 했다.

또한 "선관위는 자신들 손에 개혁을 맡길 수 있는 수준을 넘었다. 가족 채용 당시에 메스를 대야 했다"라며 "선관위 개혁과 선거법 개정 논의도 하루빨리 시작해야 한다"고 했다. 그러면서 "여야는 물론 전문가와 국민이 참여하는 범국민 선관위 개혁 기구 구성을 제안한다"고 했다.

장 대표는 "이재명 대통령과 민주당은 국민적 분노에 답을 내놓아야 한다"라며 "귀 막고 버틴다면 국민의 분노가 정권에 종말을 불러올 것"이라고 했다.

아울러 "잠실 개표소 시위 청년들을 외면해서는 안 된다"라며 "목숨 걸고 청년들과 함께 싸울 것"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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