케데헌 '골든'에 춤추는 젠슨 황…노래방 불발 '유퀴즈'서 달랬다

7개월 만에 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화 현장이 공개됐다.

6일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 소셜미디어(SNS)에는 "어제 못 간 3차 노래방 '유퀴즈'로 왔다"라는 글과 함께 젠슨 황의 모습이 담긴 영상이 게재됐다.

영상에서 황 CEO가 넷플릭스 인기 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제곡 '골든'(Golden)에 맞춰 춤을 추는 모습으로 눈길을 끌었다.

해당 게시물 댓글창에는 "AI가 아니라니 너무 신기하다", "젠슨 황도 이렇게 열심히 한다"라는 반응이 이어졌다.

앞서 CJ ENM은 황 CEO가 방한 기간 '유퀴즈' 녹화에 참여한다고 밝혔다. 황 CEO가 국내외 예능 프로그램에 출연하는 것은 이번이 처음이다.

황 CEO는 녹화에서 엔디비아 창업과 성장 과정, AI 시대에 대한 통찰 등에 관한 자신의 의견을 들려줄 전망이다.

황 CEO가 출연하는 '유퀴즈'는 오는 10일 오후 8시45분 방송된다.

<뉴시스>

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