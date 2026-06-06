김용 "'지방선거 승리'라는 정청래 인식 나태해…지도부 책임져야"

김용 전 민주연구원 부원장이 6일 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 결과를 두고 "역사적인 퇴행, 철저하게 반성하고 처절하게 쇄신해야"라며 정청래 지도부를 지적했다.

김 전 부원장은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "지방선거 결과를 다음날까지 뜬눈으로 지켜보며 할 말을 잃었다. 이번 지방선거가 전국적인 민주당의 승리이며 서울의 패배는 아프다는 식의 당대표의 인식은 나태하고 만연하며, 민심과 너무도 차이가 크다"며 이같이 전했다.

이어 "윤석열 정치검찰의 조작기소 당시 법무부 장관으로 윤석열의 최고 신임을 받던 당시 법무부 장관 한동훈이 국회의원이 돼 의원선서를 하는 모습을 보며 분노를 누를 수 없었다"고도 했다.

그러면서 "이는 단순한 사안이 아니다. 야당을 말살하려 들던 정치검찰의 부활이자, 힘들게 밝혀온 조작범죄의 은폐를 예고하는 역사의 퇴행"이라고 지적했다.

추경호 대구시장 당선인과 이진숙, 김태규 의원의 당선에 대해서도 "심각하다. 이같은 결과를 지역주민들의 선택으로만 받아들여야 할까"라고 물었다.

김 전 부원장은 "12 대 4라는 전체 숫자에 취해 승리를 자축할 때가 아니다. 최대 승부처였던 서울시장 탈환 실패를 비롯해 우리가 반드시 지켰어야 할 요충지들을 내어준 이번 결과를 냉정하게 분석하고 대처해야 한다"고 주장했다.

이어 "합당 논란등 소모적인 정치적인 배경이나 지역구도, 심지어 2030의 표심을 지방선거 패배의 주요 원인으로 돌리는 것은 우리의 책임을 외면하기 위한 견강부회"라며 "선거 결과에 대한 평가는 서둘러 '백서' 뒤로 숨거나 시스템의 문제로 돌릴 일이 아니다"라고 강조했다.

그러면서 "전략 실패와 부재의 무거운 책임은 마땅히 당대표를 비롯해 지도부가 온몸으로 통감하고 짊어져야 한다"며 "냉정한 분석과 책임을 회피하고 민심과 동떨어진 오만한 정치를 계속한다면 역사의 퇴행은 반복될 것이다. 철저하게 반성하고 처절하게 쇄신해야 한다. 저 역시 반성하고 처절하게 쇄신하는데 앞장서겠다"고 했다.

<뉴시스>

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