윈터 절대 지켜… "귀 얇아 데뷔 후 '도를 아십니까' 따라간 적 있어"

나영석 PD가 보는 에스파의 관상이 공개됐다. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

그룹 에스파 윈터가 ‘팔랑귀’여서 겪었던 일화를 전했다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 ‘당신은 이제 쇠콤한 광야세계관에 빠져듭니다 | 나영석의 와글와글’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서는 정규 2집 ‘LEMONADE’로 돌아온 그룹 에스파가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

나영석 PD와 대화를 나누던 이들은 ‘관상’에 대한 이야기를 했다. 나영석 PD는 “관상을 보면 사람의 성격이 나온다”고 말했고 에스파 멤버들은 “한 번 봐달라”고 말했다.

나영석 PD는 “관상을 모르지만 이십몇 년 동안 일을 하며 사람을 보면서 어떤 사람을 보면 잘할지 안다”고 말했다.

윈터가 '팔랑귀'여서 겪었던 일화를 전했다. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

나영석 PD는 윈터를 보며 “겉으로는 싫다고 하지만 떼쓰면 해줄 것 같다”고 분석했다. 또 “지젤은 싫으면 안 해줄 것 같은 느낌이다. 카리나는 속으로 싫어도 해 주는 타입이다. 닝닝은 내 부탁을 안 듣고 있을 것 같다”라고 말해 웃음을 자아냈다. 멤버들은 닝닝의 관상풀이에 “정확하다”며 놀라움을 표했다.

카리나는 윈터에 대해 “설득을 잘 당한다. 말하는 사람이 확신만 있으면 어떠한 의견으로도 얘를 데려갈 수 있다”라고 말했다. 나영석은 “‘도를 믿으십니까’도 따라가 본 적이 있는 것 아니냐”라고 물었고 윈터는 “가 봤다”라고 말해 모두를 놀라게 했다.

농담으로 던졌던 말이 진짜였던 것에 대하여. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

윈터는 “데뷔 후에도 따라가 봤다”며 “약간 진짜 뭔가 무당인가 싶을 정도였다. 제가 그때 가리고 있었는데 약간 손, 발이 차고 그러냐더라. ‘맞는데요?’ 했다. 꼭 해주고 싶은 말이 있는데 근처 카페로 가자고 해서 고민하다가 카페는 위험하지 않으니까 일단 갔다”고 당시 상황을 설명했다.

결국 '도믿'에게서 도망친 윈터. 유튜브 채널 '채널십오야' 영상 캡처

“갔더니 좀 이상한 얘기로 가서 싸했다. 그래서 이건 아니다 싶어서 약속이 있다고 하고 나왔다”라고 말했다.

한편, 에스파는 지난달 29일 오후 1시 각종 음원사이트를 통해 정규 2집 ‘LEMONADE’ 전곡 음원과 타이틀곡 ‘LEMONADE’ 뮤직비디오를 공개했다.

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