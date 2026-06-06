李대통령 “자랑스러운 나라 만드는데 매진…배신은 단죄”

이재명 대통령은 현충일인 6일 “국민 여러분과 함께 위기를 극복하고, 순국선열과 호국영령께서 바라마지 않던 나라, 자랑스러운 대한민국을 만드는 길에 매진할 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 “사리사욕으로 공동체를 배반한 이들을 단죄하는 것 역시 중요한 책무”라며 친일 반민족 행위자에 대한 부당 축적 재산 조사·환수 등도 강조했다.

이 대통령은 이날 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에서 “자랑스러운 나라를 만드는 것이야말로 순국선열과 호국영령의 희생을 올바로 기리고 그 숭고한 정신을 더욱 빛내는 길이라고 확신한다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에서 추념사를 하고 있다. 연합

이 대통령은 “오늘날 대한민국은 또다시 위기의 파도를 넘고 있다. 내란으로 무너진 나라를 정상화하자마자 숨 돌릴 틈도 없이 밀어닥친 중동전쟁의 높은 파도가 우리의 경제와 삶에 큰 영향을 미치고 있다”며 “그러나 언제나 국난 앞에 더 큰 ‘우리’로 한데 뭉치는 우리 대한국민들의 저력이 있기에 그 어떤 위기도 능히 극복해 낼 것으로 확신한다”고 했다.

‘기억하고 기록하고 책임을 다하겠습니다’를 주제로 열린 이날 추념식에는 국가유공자와 유족, 정부 인사, 제복 근무자를 비롯해 모두 3000여명이 참석했다. 지난해 9월 인천 옹진군 영흥도 내리 갯벌에 고립된 남성을 구조하다 순직한 고 이재석 경사, 올해 2월 육군 헬리콥터 추락 사고로 순직한 고 정상근·장희성 준위의 유족들도 초청됐다. 이 대통령은 “이 자리를 빌려 깊은 애도의 뜻을 표한다”며 “우리 국민과 대한민국은 고인들의 그 숭고한 정신을 영원히 기억할 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “공동체를 지킨 분들을 예우하는 것과 더불어 사리사욕으로 공동체를 배반한 이들을 단죄하는 것 역시 살아있는 우리에게 주어진 매우 중요한 책무”라며 “헌신은 드높이고 배신은 단죄할 때 국가 공동체의 지속과 발전을 위한 정의로운 통합도 가능하기 때문”이라고 역설했다. 그러면서 “지난 6월 2일 공포된 ‘친일재산귀속법’을 통해 친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사·환수해 책임을 묻고, 재발 방지를 위한 본보기를 반드시 마련하겠다”고 약속했다.

6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에서 여야 대표들이 자리하고 있다. 왼쪽부터 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표, 신장식 조국혁신당 대표 권한대행, 김재연 진보당 상임대표, 용혜인 기본소득당 대표, 한창민 사회민주당 대표. 청와대통신사진기자단

‘특별한 희생에 걸맞은 특별한 보상’ 기조도 재차 강조했다. 이 대통령은 “예우와 보상은 말로 하는 것이 아니라 실천으로 하는 것”이라며 “지킬 수 있는 약속을 하고, 한 번 한 약속은 반드시 지켜 모두를 위한 숭고한 헌신에 반드시 보답하겠다”고 다짐했다. 이 대통령은 “과거를 지켜주신 분들 못지않게 현재를 지키고 있는 ‘제복 입은 시민’들께도 마땅한 상응하는 예우를 다해야 한다”며 “‘제복 입은 시민’들이 부족함 없이 오로지 국가와 국민을 위한 본연의 임무에 전념할 수 있도록 정부가 든든하게 뒷받침하겠다”고도 했다.

이 대통령은 “오늘은 나라를 위해 목숨 바친 모든 분의 숭고한 정신을 기억하고 기록하며, 책임을 다하기 위해 추모의 마음을 다하는 날”이라며 “그분들이 바치신 ‘모든 내일’ 위에 오늘의 우리가 서 있다”고 말했다. 이어 “자랑스러운 대한민국을 만드는 길에 매진할 것”이라며 구체적으로 ‘사는 곳에 관계없이 누구나 동등한 삶을 누릴 수 있는 나라’, ‘모두가 안심하고 살아가는 안전한 나라’, ‘오늘보다 더 나은 내일이 기대되는 희망찬 나라’, ‘평화와 번영이 가득한, 함께 더불어 잘 사는 대동세상’을 국정 운영 방향으로 제시했다.

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