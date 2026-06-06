광희, 왜 안 보이나 했더니…"물건 열심히 팔고 있다"

그룹 제국의아이들 출신 방송인 광희가 근황을 전했다.

지난 3일 유튜브 채널 '할명수'에는 '친구는 없고요! 그냥 같이 포상휴가 가고 싶습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 제작진은 박명수에게 포상 휴가를 보내주겠다며 '할명수'에 출연했던 게스트 중 한 명과 동행해야 한다는 조건을 내걸었다.

박명수는 "그게 무슨 휴가냐. 결국 여행 콘텐츠 아니냐"며 평소 친분이 있는 광희에게 전화를 걸었다.

광희는 전화를 받자마자 "홍진경 누나가 전화는 무조건 바로 받아야 일이 들어온다고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

근황을 묻는 질문에 광희는 "감사하게도 요즘 일이 많이 늘었다"며 바쁜 일상을 전했다.

박명수가 "요즘 가장 주력으로 하는 일이 뭐냐"고 묻자 광희는 "물건 파는 일이다. 커머스를 열심히 하고 있다"고 답했다.

이에 박명수는 "네가 잘하니까 계속 찾는 것 아니겠냐. 뭐라도 팔아야 한다"고 격려했다.

그러면서 포상 휴가 기획을 언급하며 함께 여행을 떠날 의향이 있는지 물었고, 광희는 흔쾌히 "좋다"고 화답했다.

한편 광희는 최근 다양한 브랜드 제품을 파격적인 할인 가격으로 선보이는 커머스 웹 예능 '할인광'의 MC를 맡아 활약하고 있다.

<뉴시스>

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