'현충일' 토요일 교통량 증가…서울→부산 5시간10분

토요일인 6일은 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이는 가운데 현충일 교통 수요로 교통량이 지난주보다 증가할 것으로 전망된다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 571만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 46만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 47만대로 관측된다.

영동선과 서해안선 등 주요 도로를 중심으로 지방 방향 오전 11시께 가장 혼잡할 것으로 예상된다.

지방 방향 고속도로는 오전 6~7시 정체가 시작돼 오전 11시~낮 12시 최대에 이르다가 오후 6~7시 해소될 것으로 보인다.

서울 방향은 오전 9시~10시 정체가 시작돼 오후 4~5시 가장 혼잡하다가 오후 8~9시 흐름을 회복할 것으로 예상된다.

주요 노선별로 살펴보면 오전 9시10분 기준 경부고속도로 부산 방향 망향휴게소부근~천안호두휴게소 21㎞ 구간 정체가 나타난다.

영동고속도로 강릉 방향 반월터널부근~둔대분기점 3㎞, 동군포~부곡 2㎞, 용인~양지터널부근 6㎞, 호법분기점~호법분기점부근 3㎞, 원주분기점~원주부근 5㎞, 새말부근~새말 2㎞ 구간 차량 흐름이 답답하다. 인천 방향 문막휴게소부근은 갓길에서 노면 보수 작업 중이다.

서해안고속도로는 목포 방향 안산분기점~순산터널부근 2㎞, 비봉부근~화성휴게소 10㎞, 발안~발안부근 3㎞, 서평택분기점~서해대교 11㎞ 구간 가다 서기를 반복한다.

중부고속도로는 남이 방향 호법분기점~모가부근 2㎞, 진천터널부근 3㎞, 청주강서Hi~남이분기점 2㎞ 구간 정체가 나타난다.

서울양양고속도로는 덕소삼패부근~서종 15㎞, 조양~춘천분기점부근 4㎞ 구간 차량 흐름이 답답하다.

오전 11시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울~부산 5시간10분 ▲서울~대구 4시간10분 ▲서울~광주 4시간10분 ▲서울~대전 2시간20분 ▲서울~강릉 2시간50분 ▲서울~울산 4시간50분 ▲서울~목포 4시간20분이다.

상행선은 ▲부산~서울 5시간 ▲대구~서울 4시간 ▲광주~서울 3시간20분 ▲대전~서울 1시간50분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 4시간40분 ▲목포~서울 4시간10분이다.

<뉴시스>

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