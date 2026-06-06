야노 시호 "딸 추사랑 남친? 잘생긴 사람 만났으면"

일본 모델 야노 시호가 딸 추사랑의 남자친구에 대해 말했다.

5일 유튜브 채널 '야노 시호'에는 '실비 김치 먹으면서 매운 맛 Q&A 추상 격투기 복귀? 사랑이 남친?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 야노 시호는 실비 김치를 먹으며 구독자의 질문에 답변하는 시간을 가졌다.

야노 시호는 인생에서 가장 행복했던 일을 묻는 질문에 "사랑이를 낳았을 때다. 생명은 대단하다"라고 했다.

야노 시호는 '사랑이한테 어떤 남자를 만나라고 할 것이냐? 아빠 같은 남자를 만나라고 할 것이냐'라는 질문에 "사랑이는 정신 연령이 높아서 아빠 같은 사람을 데려올 것 같지만 그래도 속은 조금 더 다른 사람이면 좋겠다"라고 답했다.

제작진이 "어떤 사람을 만났으면 좋겠냐"라고 묻자 야노 시호는 "잘생긴 사람"이라 말해 웃음을 자아냈다.

야노 시호는 "'너무 좋잖아' 할 만큼 잘생긴 사람이 좋다. 아들이 갖고 싶었는데 아들이 없으니까. 아들 같이 대해주고 싶다"라고 했다.

<뉴시스>

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