미 5월 고용 17만2천명 '깜짝 증가'…연준 금리인상 예상↑

미·이란 전쟁에 따른 유가 급등이 경기 둔화를 초래할 수 있다는 우려와 달리 미국의 고용 상황이 5월 들어 예상 밖 호조를 보인 것으로 나타났다.



고유가가 장기화하고 있는 가운데 미국 경제가 회복력 있는 모습을 보이면서 시장은 케빈 워시 신임 의장이 이끄는 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하에 나서지 못할 것이란 데 더욱 무게를 두고 있다.

미 일리노이주 식당의 구인광고. AP 연합뉴스

미 노동부 노동통계국은 5월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 17만2천명 증가했다고 5일(현지시간) 밝혔다.



이는 8만명 증가를 내다본 전문가 예상치(다우존스 집계 기준)를 큰 폭으로 웃돈 수치다.



앞선 3월과 4월 일자리 증가 폭은 2만9천명, 6만4천명 각각 상향 조정됐다. 3∼4월 합산 상향 조정 폭은 9만3천명에 달했다.



경제 전문가들은 에너지 가격 급등이 가계의 소비 여력 하락과 함께 해고 증가를 촉발할 수 있다고 우려해왔지만, 이란 전쟁의 여파가 고용 시장에 미친 영향은 제한적인 모습이다.



업종별로는 여가·접객업(7만명 증가), 지방정부(5만5천명 증가) 부문이 5월 고용 증가를 주도했다. 의료(3만5천명 증가), 사회지원(1만2천명 증가) 부문도 5월 일자리 증가에 기여했다.



반면 금융활동 부문은 일자리가 2만2천명 감소했다.



실업률은 4.3%로 한 달 전 수준을 유지하며 전문가 예상에 부합했다. 경제활동참가율도 61.8%로 전월과 같은 수준을 유지했다.



5월 시간당 평균임금은 전월 대비 0.3% 올라 상승률이 4월(0.2%) 대비 올랐다. 전년 동기 대비로는 3.4% 올라 4월(3.6%) 대비 상승률이 둔화했다.



미국의 고용 사정이 5월 들어 예상 밖의 호조를 보인 데다 3∼4월 통계도 상당 폭 상향 조정되면서 시장의 관심은 고용 약화 가능성보다 인플레이션 문제에 집중될 전망이다.



연준이 통화정책 준거로 삼는 미국의 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승률은 4월 들어 전년 동기 대비 3.8% 올라, 약 3년 만에 가장 큰 상승률을 기록한 바 있다. 이는 연준의 통화정책 목표인 2%를 크게 웃도는 수준이다.



케빈 워시 연준 신임 의장이 취임했지만, 월가 전문가들은 워시 의장 체제의 연준이 도널드 트럼프 미 대통령의 기대와 달리 금리 인하에 나서지 못할 것으로 보고 있다.



시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 오는 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의까지 연준이 기준금리를 동결할 확률을 하루 전 47%에서 이날 30%로 낮췄다. 0.25%포인트 이상 금리를 인상할 확률은 70%로 반영했다.



채권 시장도 인플레이션 상승 위험에 주목하며 연준의 금리 인상 가능성을 반영했다.



통화정책에 민감한 2년 만기 미국채 수익률은 이날 미 동부시간으로 오전 9시 16분께 4.14%로, 전장 대비 0.09%포인트 급등했다.



미국채 10년물과 30년물 수익률도 심리적 저항선인 4.5%, 5.0%를 각각 돌파했다.



알리안츠그룹의 고문인 모하메드 엘-에리언은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "이번 고용 보고서는 시장의 연준 통화정책 기조 기대를 더욱 매파적(통화긴축 선호)인 방향으로 이동시킬 것"이라고 말했다.

<연합>

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