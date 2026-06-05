'푸틴과 종전 담판' 젤렌스키 제안에…마크롱 "때 됐다"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 블라디미르 푸틴 대통령에게 공개 서한을 보내 종전 담판을 제안하자 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 러시아와의 대화를 재개할 때가 됐다고 말하며 환영을 표했다.



AFP통신에 따르면 마크롱 대통령은 5일(현지시간) 몬테네그로 티밧에서 열린 유럽연합(EU)-서발칸 정상회의에서 젤렌스키의 공개 서한을 '좋은 결단'이라고 평가하면서 "이제 휴전과 평화 계획을 마련하는 것은 우크라이나와 러시아에 달려 있다. 유럽은 이를 도울 수 있을 것"이라고 말했다.

마크롱 프랑스 대통령(왼쪽)과 젤렌스키 우크라이나 대통령. UPI=연합뉴스

마크롱 대통령은 "미래를 바라보며 휴전과 평화 구축을 위한 대화를 어떻게 재구축할 수 있을지 논의하면 좋겠다"면서 "상황이 전개되는 것을 고려할 때 때가 됐다고 생각한다"고 강조했다.



미국이 중재해 온 우크라이나전 종전 협상이 중동 전쟁의 뒷전에 밀리며 사실상 멈춰 서자 유럽에서는 전쟁을 끝내기 위해서는 러시아와 유럽이 직접 대화를 재개해야 한다는 목소리가 최근 부쩍 커졌다.



마크롱 대통령은 "우리 또한 공동의 관심사에 대해 러시아와 활발한 논의를 기대한다"며 "여기에는 우리의 안보, 이웃 국가로서의 상호 관계, 우크라이나의 이익을 수호하는 문제 등이 포함된다"고 덧붙였다.



그는 이어 며칠 내로 젤렌스키 대통령을 만날 예정이며, 우크라이나 전후 안보를 위해 서방국들이 결성한 '의지의 연합'을 내달 14일 프랑스 혁명 기념일에 파리로 초청했다고도 밝혔다.



한편, 유럽연합(EU)과 독일 역시 푸틴 대통령과 직접 협상을 제안한 젤렌스키 대통령의 서한을 환영했다고 AFP통신은 전했다.

<연합>

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