靑, 노태악 사의 표명에 “무겁게 받아들여…충분한 소명·엄정 후속 조치해야”

청와대는 5일 노태악 중앙선거관리위원장이 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’와 관련해 사의를 표명한 데 대해 “무겁게 받아들인다”며 “선관위는 납득할 수 있는 충분한 소명과 엄정한 후속 조치를 해야 마땅하다”는 입장을 밝혔다.

노태악 중앙선거관리위원장이 5일 오후 경기 과천 중앙선관위에서 ‘투표용지 부족 사태’ 관련 대국민 사과를 하고 있다. 뉴스1

청와대 관계자는 이날 “노태악 중앙선관위원장과 허철훈 사무총장의 사의 표명을 무겁게 받아들인다”며 이같이 말했다. 이 관계자는 “선관위는 선거 과정에서 국민께 끼친 큰 우려에 대해 국민께서 납득할 수 있는 충분한 소명과 엄정한 후속 조치를 해야 마땅하다”며 “선거 관리 전반에 대한 점검과 제도 개선 또한 책임 있게 조치해 국민 신뢰를 회복해야 할 것”이라고 강조했다.

노 위원장은 이날 오후 과천청사에서 대국민 사과를 통해 “모든 사태에 대한 책임을 통감한다”며 “중앙선관위원장 직에서 물러나겠다”고 밝혔다. 그는 “국회 차원의 국정조사 등 이번 사태에 관한 선관위의 책임을 확인하는 모든 절차에 성실하게 임하고 이후 그 결과에 따라 책임져야 할 일이 있다면 결코 회피하지 않을 것”이라고 했다.

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