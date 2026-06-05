젠슨황, 페이커에 GPU 선물… “게임은 엔비디아의 출발점”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫 행선지로 PC방을 찾아 한국의 게임 문화와 e스포츠의 경쟁력을 높이 평가했다.
황 CEO는 5일 오후 서울 홍대입구 인근 T1 PC방에서 프로게이머 페이커 이상혁 등 T1 선수단과 만나 “한국은 e스포츠에 최적의 시장”이라며 “한국은 e스포츠의 발상지다. 한국은 e스포츠를 발명했고, e스포츠를 관람하는 문화도 만들었다”고 평가했다. 이어 “한국 게이머들은 이기기 위해 최고의 그래픽처리장치(GPU)를 선택했고, 그것이 바로 엔비디아 GPU였다”고 언급했다.
황 CEO는 페이커와 만나 나란히 선 채로 무대 위에 서서 대화를 나눴다. 황 CEO는 페이커가 쓰는 그래픽카드 기종을 물었고, 페이커가 RTX 4070을 쓴다라고 답하자 “그건 골동품(antique)”이라고 농담을 던지며 자신의 사인이 담긴 지포스 RTX 5090 그래픽처리장치(GPU)를 선물했다.
페이커는 황 CEO에게 자신의 사인이 담긴 유니폼을 선물하고, 선수단과 함께 기념사진을 촬영했다.
이날 김포공항을 통해 입국한 황 CEO는 저녁에 홍대입구역 인근 삼겹살 음식점에서 국내 주요 기업인들과 만찬 회동을 한다. 회동에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 알려졌다.
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