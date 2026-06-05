PC방 찾은 젠슨 황 "한국, e스포츠 발상지"…페이커에 GPU 선물

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫 행선지로 PC방을 찾아 한국의 게임 문화와 e스포츠의 경쟁력을 높이 평가했다.



황 CEO는 5일 오후 서울 홍대입구 인근 T1 PC방에서 프로게이머 '페이커' 이상혁 등 T1 선수단과 만나 "한국은 e스포츠에 최적의 시장"이라고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 'T1 베이스 캠프'에서 ‘페이커‘ 이상혁을 비롯한 e스포츠 구단 T1의 리그 오브 레전드(LoL) 선수단을 만난 가운데 젠슨황과 페이커가 서로의 사인을 한 경품 그래픽 카드를 보여주고 있다. 연합뉴스

그는 "한국은 e스포츠의 발상지다. 한국은 e스포츠를 발명했고, e스포츠를 관람하는 문화도 만들었다"라며 "한국 게이머들은 이기기 위해 최고의 그래픽처리장치(GPU)를 선택했고, 그것이 바로 엔비디아 GPU였다"라고 언급했다.



그러면서 "한국은 오래 전부터 내게 각별한 나라였고, 오랫동안 엔비디아를 지지해 주신 여러분께 감사하다"라고 말했다.



황 CEO는 페이커와 만나 나란히 선 채로 무대 위에 서서 대화를 나눴다.



황 CEO는 페이커가 쓰는 그래픽카드 기종을 물었고, 페이커가 'RTX 4070을 쓴다'라고 답하자 "그건 골동품(antique)"이라고 농담을 던지며 자신의 사인이 담긴 지포스 RTX 5090 그래픽처리장치(GPU)를 선물했다.



페이커는 황 CEO에게 자신의 사인이 담긴 유니폼을 선물하고, 선수단과 함께 기념사진을 촬영했다.



황 CEO는 PC방을 찾은 팬들과 일일이 악수하고, 셀프 기념 촬영에 응했다.



황 CEO는 이날 PC방을 찾은 손님 2명에게 추첨을 통해 선물로 자체 개발한 게임용 노트북 'RTX 스파크' 교환권을 선물하기도 했다.



황 CEO는 "3년 전 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 대표와 'PC를 재발명해야 한다'고 이야기했고, 새로운 설계를 통해 'RTX 스파크'를 만들었다"라며 "RTX 스파크는 노트북, 데스크톱, 워크스테이션을 아우르는 새로운 세대의 PC"라고 설명했다.



그러면서 당첨된 팬들에게 자신의 서명이 담긴 검은색 카드를 건네며 "가을에 RTX 스파크가 출시되면 바꿔주겠다"라고 말했다.



황 CEO는 PC방에서 40분가량 팬과 T1 선수단을 만나 시간을 보낸 뒤, 취재진 질문에는 별다른 답변을 하지 않고 곧바로 다음 장소로 이동했다.



이날 김포공항을 통해 입국한 황 CEO는 저녁에 홍대입구역 인근 삼겹살 음식점인 '형님 저요'에서 국내 주요 기업인들과 만찬 회동을 한다.



회동에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 알려졌다.



참석자들은 삼겹살에 소주를 곁들인 이른바 '삼소 회동'을 통해 AI 반도체, 로보틱스, 피지컬 AI, AI 데이터센터 인프라 등 폭넓은 협력 방안을 논의할 것으로 보인다.

<연합>

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