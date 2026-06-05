류이서, 홀로 배란 유도 주사 "피 제일 많이 나온다"

가수 전진 아내 류이서가 직접 배란 유도 주사를 놓는 모습을 공개했다.

류이서는 4일 개인 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에서 시험관 시술을 위해 전진과 함께 병원에 갔다.

가수 전진 아내 류이서. '내사랑 류이서' 유튜브 캡쳐

전진이 "이번에도 과배란 주사를 본인이 직접 놓을 거냐. 아니면 한 번쯤 저에게 또 다시 기회를 (줄 거냐)"라고 묻자 류이서는 "그건(전진이 주사를 놓는 것) 좀 힘들 것 같다. 남편이 주사를 놔주고 싶어 하는데 아픈 기억이 있다"고 했다.

그는 "저도 제 살에 주삿바늘을 찌른다는 게 무섭다. 그래서 한번 남편이 해준 적이 있다. 그날 남편이 운동하러 가서 무거운 역기, 아령을 들다가 가벼운 주사를 들어서 그런지 바늘을 넣었다가 빨리 빼는 바람에 살가죽이 들렸다"고 말했다.

전진은 "(살이) 들리면서 바늘에서 '팅'하는 소리가 나더라"고 덧붙였다. 그는 "그래서 바로 주사기를 와이프한테 반납하며 '난 안 되겠다'고 말했다"고 했다.

이날 집으로 돌아온 류이서는 혼자 주사 놓는 모습을 보여줬다.

류이서는 "저희가 난자 채취를 3일 후에 하기로 해서 지금 맞아야 하는 주사가 많다"고 했다.

혼자 주사를 놓던 류이서는 "오 피다. 이번에 잘못 찔렀나 보다. 오늘 맞은 주사랑 저랑 좀 안 맞는 것 같다"고 했다.

그는 피를 닦으며 "어머, 여보 어떡해 응급실"이라며 전진에게 도움을 요청했다.

그러면서 "피가 여태까지 중에 제일 많이 나온다. 딱 바늘을 뽑을 때 피가 좀 튀어서 놀랐다. 다행히 지금 피가 멈추고 있다"며 전진을 안심시켰다.

<뉴시스>

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