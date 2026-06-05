방사청장 “무거운 책임 통감”…한화에어로 사고 분향소 조문

방위사업청이 최근 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 방위산업 전반의 안전관리 강화 방안을 마련하기로 했다. 방위사업청장은 사고 현장과 합동분향소를 잇달아 찾아 근로자 안전 확보와 재발 방지 대책 마련을 강조했다.

방위사업청은 5일 이용철 청장이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 현장을 방문해 사고 수습 현황과 피해 상황을 보고받았다고 전했다. 이 청장은 이후 대전 유성구청에 마련된 합동분향소를 찾아 희생자를 조문했다.

이용철 방위사업청장이 5일 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고 현장을 방문해 사고 수습 현황과 피해 상황을 보고 받고 있다. 방위사업청 제공

이 청장은 “안타까운 희생에 깊은 애도와 위로를 표한다”며 “그 어떤 가치도 근로자의 안전보다 우선할 수는 없다”고 말했다. 이어 “이번 사고에 대해 무거운 책임을 통감하고, 향후 유사 사고가 반복되지 않도록 철저한 대책을 마련하겠다”고 덧붙였다.

그는 사고 현장에서 근로자 안전 확보와 철저한 사후처리가 최우선이라고 강조했다. 또 관계 기관과 긴밀히 협조해 사고 원인을 규명하겠다고 밝혔다.

방사청은 이후 대전청사에서 대책회의를 열고 합동 안전점검 착수와 재발방지대책 마련 방안을 논의했다다. 현재 방사청은 ‘안전사고 대응 TF’를 가동 중이다. 고용노동부·소방청 등과 합동안전점검도 실시할 예정이다.

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