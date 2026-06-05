한혜진母, 치매 검진… “‘알츠하이머’ 걸릴 위험 4배 높아”

모델 한혜진이 어머니와 함께 치매 관련 검진을 진행한 가운데 검사 결과 그의 어머니가 ‘알츠하이머’ 위험 유전자를 가지고 있다는 사실이 전해졌다.

‘가장 듣고 싶지 않았던 이야기’라는 제목의 영상 속 한혜진의 어머니. 한혜진

지난 4일 한혜진의 유튜브 채널에는 ‘가장 듣고 싶지 않았던 이야기’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상은 그가 가족과 함께 받은 치매 검진 과정이 담겼다. 한혜진과 어머니는 전문의를 만나 ‘알츠하이머’ 관련 검진을 받았다.

그는 “50세 미만 젊은 층에서 뇌졸중과 뇌출혈이 발생하는 경우가 있다고 한다”고 말하면서 자신도 해당 검진을 받는 이유를 털어놨다.

검진 결과를 설명한 의료진은 한혜진의 어머니가 “비타민 수치는 좋으시나 ‘알츠하이머’ 병 위험 유전자를 가지고 있다”고 전하면서 “다른 사람보다 해당 병에 걸릴 위험도가 약 4배가량 높다”고 설명했다.

그는 “중간 정도의 위험자”라고 설명하면서 관리의 필요성을 당부했다. 특히나 ‘융통성’ 항목에서는 예를 들어 할인 이벤트 종료를 들어도 끝까지 자신의 입장을 고수하는 등의 일상생활 해프닝이 일어날 수 있다고 밝혔다.

이와 함께 진행된 MRI 검사 결과에서는 긍정적인 평가가 이어졌다. 의사는 현재 뇌 상태를 살펴본 결과 특별한 이상 소견 없이 매우 양호한 상태를 유지하고 있다고 밝혔다. 특히 연령을 고려했을 때 뇌 건강 상태가 상당히 좋은 수준이라고 평가했다.

또한 뇌 혈관 상태 역시 매우 우수하다는 소견이 나왔다. 의사는 “기가 막히게 좋게 태어났다”고 말했다.

검사 결과를 들은 한혜진의 어머니는 자진의 사진에 “잘생겼다”고 미소를 보였고, 한혜진 역시 좋은 결과에 안심하는 모습을 보였다.

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