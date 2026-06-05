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하지원, 5세대 아이돌 변신 성공 "너무 마음에 든다"

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배우 하지원이 5세대 여자 아이돌 메이크업 스타일을 선보였다.

 

하지원은 4일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에서 아이돌 메이크업을 받고 대학교 축제 총리허설에 참여하는 모습을 공개했다.

배우 하지원. &#39;26학번 지원이요&#39; 유튜브 캡쳐
배우 하지원. '26학번 지원이요' 유튜브 캡쳐

하지원은 "곧 있으면 대학교 축제이다. 응원단에 어울리는 스페셜한 페스티벌 메이크업을 하려고 한다"고 말했다.

 

그는 "응원단 연습할 때 땀 많이 흘리니까 (메이크업을) 단단하게 하고 가야 한다. 절대 벗겨지고 무너지지 않는 메이크업을 해야 한다"고 했다.

 

PD가 "지원씨는 웜톤이냐 쿨톤이냐"고 묻자 메이크업 아티스트는 "제가 봤을 때 지원씨는 력셔리 엘레강스와 페미닌한 이미지의 중간이어서 가을 웜톤인 것 같다"고 했다.

 

이날 하지원은 여자 아이돌 사이에서 유행하는 '구운 무화과 메이크업'을 받았다.

 

PD가 "지금 너무 예쁘다"며 "(지원씨는) 이런 소리 너무 많이 들어서 별 감흥이 없지 않냐"고 했다.

 

그러자 하지원은 "예쁘다는 말 들으면 항상 기분이 좋다"며 웃었다.

 

이날 하지원은 완성된 메이크업을 보고 "너무 마음에 든다. 기분이 지금 너무 야르하다"고 말했다.

<뉴시스>


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