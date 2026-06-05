서·남해 파고 0.5m ‘낚시 호기’…제주·동해는 최대 2.5m 너울 주의보 [주말 바다 날씨]

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

이번 주말(6~7일) 전국 해상에 풍랑특보는 없으나 해역별 바다 날씨 편차가 커 출항 전 철저한 확인이 필요하다.

서해와 남해는 파고 0.5m 수준으로 잔잔해 낚시와 레저에 최적의 조건을 보일 전망이다.

반면 제주도와 동해 앞바다는 강풍을 동반한 최대 2.5m의 너울성 파도가 예보돼 5m 이하 소형 선박과 낚시 어선의 각별한 주의가 요구된다.

◆ 서해·남해, 연안 낚시 최적 여건

기상청이 5일 오전 발표한 해상 단기예보에 따르면 서해중부 앞바다는 주말 이틀 모두 파고 0.5m 안팎을 유지한다.

6일 오전 서~북서 방향 풍속 3~6m/s, 7일은 북동~동 방향 3~6m/s 수준으로 낚시와 해양 레저 여건이 매우 양호하다. 하늘은 구름이 많을 전망이다.

남해서부 앞바다 역시 6일 오전 파고 0.5m로 잔잔하다. 다만 7일로 넘어가면 북동~동 방향 풍속이 6~9m/s로 다소 강해지고 파고도 0.5~1m로 오른다.

일요일 오전 출항 예정인 조업선과 낚시객은 풍속 변화에 미리 대비해야 한다. 현재 외연도 부이(유의파고 0.8~0.9m)와 덕적도 부이(0.6~0.7m) 실황도 안정적이다.

6월 초 서해와 남해는 수온이 점차 오르며 참돔, 광어, 우럭 등의 활동 반경이 넓어지는 시기다.

이번 주말처럼 파고가 0.5m로 안정적인 날은 미세한 입질을 파악하기 좋아 조과(어획량) 상승을 기대할 수 있다.

다만 아침저녁으로 해수면 온도 차에 의한 해무(바다 안개)가 국지적으로 발생할 수 있으니 선박의 레이더와 GPS 장비 점검이 필수적이다.

◆ 제주·동해, 너울성 파고 최대 2.5m

반면 제주도 앞바다는 주말 내내 북~북동 방향의 강한 바람이 이어진다.

6일 오전 풍속 7~11m/s, 오후 7~12m/s로 강하게 불고, 7일은 7~13m/s까지 더 거세질 전망이다. 파고는 6일 오후 최대 2m, 7일 오후 최대 2.5m에 달할 수 있다.

5일 오전 기준 마라도 부이 실황은 유의파고 1.1m, 최대파고 1.8m, 순간최대풍속 42.1km/h를 기록해 현장 여건이 거친 상태다.

신창 파고부이의 최대파고 역시 2.5m로 관측돼 5m 이하 소형 어선과 낚시 보트는 출항을 자제하는 것이 안전하다.

동해중부 앞바다도 6일 오전부터 서~북서 방향 풍속 4~9m/s에 파고 0.5~1.5m를 기록하며, 오후에는 남동풍이 가세해 파고가 유지된다.

7일 오전에도 동~남동 방향 풍속 4~9m/s에 파고 0.5~1.5m가 지속되며, 구름 많은 날씨 속에 일부 지역은 비가 예보되어 있다.

고성 및 삼척 부이의 유의파고는 현재 0.6~0.7m 수준이지만, 강풍과 너울이 겹치면 현장에서 느끼는 체감 파고는 예보치보다 훨씬 높을 수 있어 주의가 필요하다.

너울성 파도는 먼바다에서 발생한 에너지가 수심이 얕은 해안가로 밀려오며 갑자기 솟구치는 특성이 있다. 이에 맑고 바람이 없는 날씨에도 갑작스럽게 방파제나 갯바위를 덮칠 수 있어 매우 치명적이여서 주의가 요구된다.

◆ 주말 낚시·조업 안전 체크포인트

이번 주말은 서해와 남해 연안이 파고 0.5m 안팎으로 가장 잔잔해 선상낚시와 갯바위 낚시 모두 여건이 좋다.

반면 제주와 동해는 너울과 강풍이 복합적으로 작용해 갑작스러운 돌풍이나 파고 급등 가능성이 높다.

기상청의 전 해역 해상특보가 현재 ‘없음’ 상태이더라도, 제주와 동해 낚시객은 출항 전 기상청 ‘날씨누리’에서 최신 해상 예보를 재확인해야 한다.

또한 구명조끼 착용과 비상 연락망 점검은 선택이 아닌 필수다. 물때(조류) 정보는 이번 예보에 포함되지 않았으므로 출항 전 별도의 조류 확인이 요구된다.

서해 연안 주요 낚시터는 주말 아침 만조 타이밍과 파고 0.5m가 맞물려 입질이 활발할 것으로 기대되지만, 정확한 조황 예측은 현장 가이드를 통해 확인해야 한다. 최종 출항 여부는 선장과 현장 가이드의 판단에 따르는 것이 안전 원칙이다.

(해상 날씨는 육지보다 변화 속도가 훨씬 빠르며 예보는 수시로 변동된다. 기상청 해상예보는 하루 4회(02:00, 08:00, 1400, 20:00) 업데이트된다. 본 기사의 예보는 5일 오전 5시 발표 기준이므로, 출항 전날 저녁과 당일 아침에 최신 예보를 반드시 다시 확인해야 한다.)

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