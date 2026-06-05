‘디바’ 김완선이 담아낸 진짜 이야기...누리꾼 '인간문화재'

‘디바’로 불리는 가수 김완선이 EBS ‘스페이스 공감’을 통해 40년 음악 인생을 돌아보며 무대 뒤에 숨겨져 있던 진솔한 이야기를 들려줬다.

EBS ‘스페이스 공감’에 등장한 올해 데뷔 40주년을 맞은 가수 김완선. EBS 제공

지난 3일 방송된 EBS ‘스페이스 공감’은 올해 데뷔 40주년을 맞은 김완선을 주인공으로 조명했다. 1986년 데뷔 이후 독보적인 퍼포먼스와 뛰어난 가창력으로 한국 대중음악계에 새로운 흐름을 만들어온 그는 이날 자신의 음악 여정을 관객들과 공유했다.

김완선은 정식 데뷔에 앞서 ‘인순이와 리듬터치’에서 활동하며 무대 경험을 쌓았던 시절을 떠올렸다. 그는 “첫 무대는 생생히 기억난다. 그때는 ‘나 언제 무대에 서나’ 하고 손꼽아 기다리던 때였다”라고 설명했다. 또한 “무대에 대한 공포증이 전혀 없었고, 내가 준비한 걸 다 보여주고 온 데뷔 무대였다”라며 신인시절을 회상했다.

이날 방송은 화려한 스타의 이미지 이면에 자리한 개인적인 고민도 공개했다. 김완선은 대중의 인지도와는 달리 자신이 가장 애정을 갖고 있는 곡으로 ‘모노드라마’를 꼽았다.

그는 이 노래가 자신을 가장 잘 담아낸 작품이라고 설명하며, “너무 어린 나이에 일을 시작했고 모든 걸 통제당하다 보니 어느 순간 껍데기만 남아있고 안은 다 없어진 것 같은 기분이 들었다. 그래서 끊임없이 나를 찾으려고 노력했다”고 솔직하게 말했다.

음악인으로서의 자부심도 드러냈다. 김완선은 ‘댄싱 디바’라는 별칭에 맞게 대중이 자신을 떠올릴 때 주로 화려한 춤과 퍼포먼스를 먼저 생각하지만, 자신의 노래 속 가사 역시 깊이 있게 감상할 만한 요소가 많다고 강조했다. 특히 작품마다 담긴 메시지와 철학적 의미에도 관심을 가져주길 바란다고 전하며 관객들의 새로운 감상 포인트를 제시했다.

EBS ‘스페이스 공감’에 등장한 올해 데뷔 40주년을 맞은 가수 김완선. EBS 제공

공연은 데뷔곡 ‘오늘밤’을 비롯해 ‘싫어요’, ‘리듬 속의 그 춤을’ 등 그의 대표곡들로 구성됐다. 김완선은 오랜 시간 축적된 무대 경험을 바탕으로 변함없는 퍼포먼스를 선보였다.

공연의 마지막은 ‘삐에로는 우릴 보고 웃지’가 장식했다. 김완선은 무대에서 내려와 객석 가까이에서 관객들과 호흡하며 함께 노래를 완성했다.

자신의 음악과 삶을 진심으로 담아낸 이날 무대는 데뷔 40년이 지나도 여전히 김완선이 한국 대중음악을 대표하는 디바임을 확인시키는 시간이었다.

‘삐에로는 우릴 보고 웃지’를 시청한 누리꾼들은 “너무 멋지다”, “가요계는 김완선의 40주년을 더 충분히 예우해야 한다”, “인간문화재 김완선” 등 그의 무대에 환호하는 댓글을 남겼다.

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