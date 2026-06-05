이찬진 "금융소비자보호, 현장 실천 더해질 때 완성"

금융감독원과 한국금융연수원은 5일 은행연합회 및 8대 금융지주와 '금융소비자보호 전문가 양성 및 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.



금융권의 금융소비자보호 역량을 강화해 소비자 중심의 책임 있는 영업관행을 정착하고, 금융소비자 신뢰 제고를 위한 협력체계를 구축하는 데 목적이 있다.

이찬진 금융감독원장. 연합뉴스

금감원은 최근 디지털 전환 가속화와 금융상품 다양화·복잡화 등으로 금융소비자 보호 중요성이 그 어느 때보다 높아지고 있다며 "각 기관은 금융회사 임직원에 대한 금융소비자보호 교육을 통해 전문성을 제고하고, 금융권 전반에 금융소비자 중심 문화를 확산하기 위한 협력체계를 구축할 계획"이라고 전했다.



기관별로 금감원은 소비자보호 교육과정이 실효성 있게 운영되도록 규제와 감독 방향 등에 관해 교육내용 자문과 강의 등을 지원하고, 금융연수원은 양질의 교육과정을 개발·운영해 소비자보호 전문인력을 양성하고 임직원의 소비자보호 인식을 제고하기로 했다.



은행연합회는 기관 간 원활한 소통과 협업을 지원해 금융권 전반의 교육 참여 확대를 뒷받침하고, 금융지주는 임직원의 교육 참여를 독려함으로써 금융현장의 소비자보호 역량을 제고하도록 했다.



참석자들은 금융소비자보호 역량 강화가 금융권의 신뢰 제고와 지속 가능한 성장을 위한 핵심 과제라는 데 공감하고, 소비자보호전문인력 양성과 교육과정 운영에 적극 협력하기로 했다.



이찬진 원장은 "금융소비자보호는 제도만으로 이뤄질 수 없으며 금융현장의 인식과 실천이 더해질 때 완성될 수 있다"며 가시적 성과를 위해 제도적 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.



8대 지주회장들은 금융소비자보호는 선택이 아닌 금융회사가 반드시 실천해야 할 기본 가치이자 원칙임을 인식하고, 전 임직원이 금융소비자보호를 실천하는 기업문화를 만들겠다고 밝혔다.



금감원은 "각 기관은 이번 협약을 계기로 금융소비자보호 교육 프로그램이 금융현장에 실질적으로 정착되도록 협력을 지속하는 한편, 교육 운영 성과와 현장 의견을 점검하고 금융환경 변화와 주요 소비자보호 이슈를 반영하는 등 교육의 실효성을 높여갈 예정"이라고 전했다.

<연합>

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