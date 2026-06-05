국힘 지도부 책임론 확산에…장동혁 “당원들과 새 길 찾겠다” 사퇴론 일축

국민의힘 내에서 장동혁 대표 등 지도부의 사퇴를 요구하는 목소리가 커지고 있다. 6·3 지방선거 결과에 대한 책임론이 공개적으로 제기되면서, 당내 계파 간 갈등이 이어질 전망이다.

장동혁 국민의힘 대표가 4일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선거관리위원회를 찾아 노태악 위원장과 면담을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 이번 선거에서 서울·대구·경북·경남은 지켰지만 부산·인천·강원·충북·충청·대전·세종·울산은 더불어민주당에 내줬다. 국회의원 재보궐선거는 경기 평택을과 충남 공주·부여·청양의 경우 탈환에 성공했으나, 주요 격전지였던 부산 북갑의 경우 한동훈 무소속 후보에게 패배했다. 광역단체장 중 핵심 격전지였던 서울은 수성에 성공했지만 서울을 제외한 주요 경합지 상당수가 민주당에 넘어가면서 지도부 책임론은 불가피할 것으로 예상된다.

경기지사 후보로 나섰던 양향자 최고위원은 4일 국민의힘 경기도당에서 열린 해단식에서 “책임을 지는 지도부가 돼야 한다는 생각을 가지고 있다”며 “지도부가 책임 지려면 다 내려놓아야 한다”고 말했다.

친한계 안상훈 의원도 이날 페이스북을 통해 “장동혁 지도부가 황당 제명한 한동훈 전 대표의 의회 입성, 장동혁 지도부와 거리둬서 서울 지킨 오세훈 시장. 합리적 보수재건의 신호탄”이라며 “민심은 천심, 당 지도부는 거취를 속히 정해야 할 것”이라고 촉구했다.

유승민 전 의원도 자신의 페이스북에 “이 중대한 시기에 보수가 정신 차려야 한다”며 “탄핵의 강을 건너고 유능하고 따뜻한 개혁보수의 길로 보수를 재건해야 한다”고 했다.

친한계 박정훈 의원은 국회 소통관에서 배현진 의원 등과 기자회견을 열고 “지도부가 어떤 판단을 할지는 본인들이 숙고할 거라 보는데, 우리 당이 사랑받는 정당으로 다시 태어나려면 지선이 변곡점이 돼야 한다”며 “의원들의 생각이 같을 거로 본다. 의총에서 중지를 모아 합당한 결론을 낼 것으로 기대한다”고 했다.

하지만 장 대표와 당권파는 장 대표 사퇴론을 일축하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 경기 과천 중앙선거관리위원회를 나서며 투표용지 부족 사태 관련 항의 집회 참가자들에게 인사하고 있다. 뉴시스(공동취재)

장 대표는 이날 페이스북에서 “모든 상황이 어려웠던 이번 선거였지만, 우리는 희망의 불씨를 지켜냈다”며 “저에게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다”고 했다.

장 대표는 이날 오후 열린 의원총회에 참석하지 않았다. 의총에서는 지도부의 거취와 관련한 논의는 없었던 것으로 알려졌다.

한동훈 당선인의 국민의힘 복당 여부도 당내 뇌관이 될 것으로 보인다. 친한계 인사들을 중심으로 한 당선인의 복당을 주장할 것으로 관측된다

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