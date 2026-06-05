젠슨 황, 오늘 韓 총수들과 ‘삼소회동’…홍대·성수·을지로 ‘핫플’ 중 어디?

젠슨 황 엔비디아 CEO가 7개월 만에 다시 방한해 국내 주요 기업 총수들과 서울의 명소에서 만찬 회동을 갖는다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 딸 메디슨 황이 지난해 10월 서울 강남구 삼성동의 한 치킨집에서 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장과의 '치맥회동'을 하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스(공동취재)

5일 업계와 연합뉴스에 따르면 황 CEO는 이날 오후 전세기를 이용해 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국한 뒤 식당으로 이동해 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 만찬 회동을 가질 예정이다.

이번 만찬은 서울 마포구 홍대입구 또는 중구 을지로의 삼겹살 음식점에서 이른바 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’ 형태로 진행될 것으로 알려졌다. 앞서 지난 방한 때 황 CEO는 서울 강남구 삼성동 깐부치킨에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 만찬을 가져 ‘깐부회동’으로 화제를 모은 바 있다.

공개 행보를 즐기는 황 CEO의 평소 스타일을 볼 때 시민들과 자연스러운 소통을 겸해 야장 투어와 2차 자리가 이어질 수 있다는 관측도 제기된다.

업계에서는 이번 회동에서 고대역폭 메모리(HBM), AI 데이터센터, 자율주행, 로봇, 피지컬 AI 등 다양한 협력 방안이 논의될 것으로 예상한다.

SK그룹은 SK하이닉스를 통해 엔비디아 GPU의 핵심 부품인 HBM을 공급하고 있으며, AI 데이터센터와 에너지·통신 인프라를 결합한 AI 생태계 구축에 속도를 내고 있다.

현대차그룹은 지난해 ‘깐부회동’ 이후 엔비디아와 국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결, 30억 달러를 투자해 엔비디아 AI 기술 센터와 현대차 피지컬 AI 애플리케이션 센터 설립 계획을 추진 중이다.

LG전자는 엔비디아의 범용 휴머노이드 추론 모델 ‘아이작 GR00T(그루트)’를 기반으로 자체 피지컬 AI 모델 개발과 지능형 로봇 실증을 진행하고 있으며, AI 데이터센터 냉각 솔루션 등 AI 인프라 사업도 확대하고 있다.

네이버는 로봇, 클라우드, 디지털트윈, 5G 특화망 등 미래 기술 개발에 집중하고 있으며, 엔비디아와 협력을 통한 AI 인프라 및 로봇 사업 확장이 기대된다.

황 CEO는 주말에는 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 프로야구 홈경기에서 시타자로 나서는 박정원 두산그룹 회장을 향해 시구를 진행할 예정이다.

두산 역시 엔비디아의 AI·로보틱스 인프라를 활용해 산업 현장용 로봇 플랫폼을 구축하고 있으며, AI 가속기 핵심 소재 공급과 발전용 가스터빈 수주 확대 등 협력 분야가 다방면으로 확대되고 있다.

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