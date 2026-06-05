아침까지 중부·전라 5㎜ 안팎 비…낮 최고 ‘31도’ [오늘날씨]

금요일인 5일은 전국이 구름 많다가 오전부터 차차 맑아지겠으나 제주도는 대체로 흐리겠다. 경상권을 중심으로 기온이 30도 안팎으로 오르는 곳이 있을 전망이다.

사진 = 뉴시스

기상청에 따르면 이날 새벽부터 아침 사이 중부지방과 전라권에 비가 조금 내리겠고, 강원내륙·산지와 충북 북부는 오전까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기 5㎜ 미만 △강원내륙·산지 5㎜ 안팎 △강원 동해안 5㎜ 미만 △대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만 △전북·광주·전남 북부 5㎜ 미만이다.

전국 기온은 아침 최저기온 15~20도, 낮 최고기온 23~31도로 예보됐다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 18도 △ 대전 18도 △대구 19도 △전주 18도 △광주 19도 △부산 19도 △춘천 17도 △강릉 20도 △제주 19도 △울릉도·독도 19도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 27도 △대전 26도 △대구 29도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 28도 △춘천 27도 △강릉 27도 △제주 23도 △울릉도·독도 24도 등으로 예보됐다. 경상권을 중심으로 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

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