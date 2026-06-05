서인영 "발 뒤꿈치 각질 있으면 너무 싫어"

가수 서인영이 아침 '루틴'을 공개했다.

4일 서인영의 유튜브 채널에는 '눈뜨자마자 혀부터 빠는 서인영의 리얼 아침 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

서인영은 먼저 양치를 꼼꼼하게 했다.

그는 "끝에 치아를 신경 안 쓰는데 끝에까지 치아가 있다. 아랫니는 밑에서 위로 (닦고) 진짜 깔끔하게 하고 싶으면 볼(을 쓸어줘야 한다)"고 했다.

그러면서 "원래 이렇게 한다"고 강조했다.

이후 코의 블렉헤드를 제거했다. 그는 "매일 피지가 꼭 꽉차지 않아도 계속 지워주면 평소에 피지가 안 낀다"고 했다.

또 서인영은 손에 필링젤을 문지르고 때수건으로 손을 닦았다.

이어 발 뒤꿈치 각질제거제를 보여주며 "발 뒤꿈치 각질 있으면 너무 싫다"고 외쳤다.

이후 화장품을 바르면서 "피부과에 쓰는 돈이 너무 아깝다. 홈케어를 하는 게 훨씬 이득이다. 요즘에 너무 좋은 제품이 많다"고 했다.

식단으로는 올리브오일을 두 숟가락 마신 뒤, 생식을 챙겨 마셨다.

<뉴시스>

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