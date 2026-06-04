근무 인원만 3500명인데… 홈플러스 휴업 37개점, 결국 폐점

홈플러스가 잠정 영업 중단에 들어간 전국 37개매장을 폐점하기로 했다. 해당 매장에 근무 중인 인원만 3500명 안팎으로 추산돼 이들의 피해가 예상된다.

휴업중인 서울 중랑구 홈플러스 면목점 모습. 뉴시스

4일 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 마트산업노동조합 홈플러스지부 및 일반노조에 보낸 공문에서 “휴업 중인 37개 점포에 대해 폐점을 결정하기로 했다”고 밝혔다. 홈플러스는 슈퍼부문인 홈플러스익스프레스 매각이 결정된 이후인 지난 달 10일부터 전국 104개 대형마트 매장 중 37개 매장의 영업을 잠정 중단했다. 홈플러스는 폐점하는 37개 점포 직원에 대해 구조조정 지원 제도인 자산유동화 점포 지원제도를 적용할 예정이다. 폐점 예정 점포에 근무하는 책임 이상 직원에 대해 희망퇴직을 받는다. 잔여 정년이 6개월 미만인 직원은 대상에서 제외된다.

관리직급인 책임 직원 아래 선임급은 앞서 노사가 체결한 고용안정지원제도 협약을 적용받아 고용안정지원금 등을 지급받을 수 있다.

다만 홈플러스는 “자산운영화 지원 제도와 희망퇴직은 운영자금 고갈로 인해 채권단이 긴급 운영자금 대출과 회생절차 연장에 동의할 경우에만 적용할 수 있다”고 밝혀 직원들이 희망퇴직금 또는 고용안정지원금을 실제로 수령할 수 있을지는 미지수다. 마트노조에 따르면 37개 점포에서 근무하는 인원은 3500명 안팎으로 추산되며 희망퇴직 대상인 책임급은 1500명 안팎이다.

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