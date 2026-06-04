탱크데이 논란 후폭풍 컸나… 스타벅스 지난달 결제액 131억 가량 감소

5.18광주 민주화운동 폄훼로 논란을 빚었던 ‘탱크데이’ 이벤트 여파로 인해, 스타벅스의 지난달 신용·체크카드 추정 결제금액이 전달보다 100억원 넘게 줄어든 것으로 나타났다.

4일 데이터 분석기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 스타벅스의 5월 신용·체크카드 추정 결제금액은 1211억9000만원으로 집계됐다. 이는 4월 결제금액 1343억2000만원보다 131억가량 감소한 수치다.

5·18 탱크데이 마케팅 논란을 수습하기 위해 제안한 스타벅스 카드 전액 환불 조치가 1일 시작됐다. 사진은 1일 서울시내 스타벅스 매장의 환불 및 회원탈퇴 안내문. 뉴시스

주간 기준으로도 지난달 하순 결제액 감소세가 이어졌다. 스타벅스의 주간 결제금액은 5월 11∼17일 321억6000만원에서 '탱크 데이' 논란이 불거진 18∼24일 236억9000만원으로 줄었고, 25∼31일에는 214억6000만원으로 다시 감소했다.

지난달 마지막 주 결제금액은 전주보다 22억3000만원 줄어든 것으로, 2주 연속 하락세를 보인 것이다.

다만 해당 수치는 국내 신용·체크카드 결제 추정액이다. 법인 계좌이체와 현금, 상품권, 간편결제, 인앱 결제 등을 통한 결제 금액은 포함되지 않는다.

한편 카카오톡 선물하기 카페 카테고리에서는 스타벅스 교환권이 상위권을 차지했다. 카카오톡 선물하기에 따르면 이날 오후 3시 기준 카페 카테고리에서 ‘e카드 5만원 교환권’이 1위, 커피와 생크림 카스텔라 세트 교환권이 2위에 각각 올랐다. 앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난달 18일 텀블러 할인 행사에 ‘탱크 데이’ 등의 표현을 사용해 논란을 빚었다.

이후 온라인과 SNS, 정치권을 중심으로 비판 여론이 확산했고, 신세계그룹은 스타벅스코리아 대표를 해임하고 정용진 회장이 직접 공개 사과를 하는 등 수습에 나섰다.

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