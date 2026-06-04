금요일 새벽 중부·호남 비 조금…한낮 23∼31도

금요일인 5일 우리나라 북쪽으로 기압골이 지나면서 새벽과 아침 사이 중부지방과 호남에 비가 조금 내리겠다. 강원내륙·산지와 충북북부는 오전까지 다른 지역보다 길게 비가 이어질 수 있겠다.



예상 강수량은 5㎜ 안팎 또는 5㎜ 미만(서해5도는 5∼20㎜)으로 적겠다.

우산 쓴 시민들. 연합뉴스

다만 북한 쪽에 5일까지 많은 비가 올 것으로 예상되는바 경기북부와 강원북부에서는 임진강 등 남북 공유 하천의 수위가 갑자기 높아지거나 유속이 빨리질 가능성에 대비해야 한다.



기온은 당분간 평년기온 수준, 또는 그보다 약간 낮은 수준을 유지하겠다.







고도 약 5.5㎞ 대기 상층에 -12도 찬 공기가 북쪽에서 유입돼 한동안 우리나라 상공을 차지하고 있고, 우리나라 남동쪽 아열대고기압 확장세도 주춤하면서 당분간 기온이 평년기온을 웃도는 일은 없을 것으로 예상된다.



전국적으로 5일 아침 최저기온은 15∼20도, 낮 최고기온은 23∼31도겠다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 18도와 27도, 인천 17도와 25도, 대전 18도와 26도, 광주 19도와 25도, 대구 19도와 29도, 울산 18도와 29도, 부산 19도와 28도다.



5일 울산과 경북, 경남 등 영남권 일부 오존 농도가 오후 들어 '나쁨' 수준으로 짙겠으니 호흡기질환자 등 취약층은 외출을 삼가야 한다.

<연합>

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