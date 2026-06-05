루비오 “한국의 미국 기업 차별, 무역합의에 영향”

마코 루비오 미 국무부 장관이 의회 청문회에서 미국 기업에 대한 한국의 차별적 태도가 한국과의 무역 합의를 타결하는 데 영향을 줬다는 취지로 말했다.



루비오 장관은 3일(현지시간) 연방 하원 외교위원회 청문회에 출석해 공화당 대럴 아이사 의원이 한국에서 미국 기업이 차별당한다고 지적하자 “솔직히 말해 이것(미국 기업에 대한 한국의 일부 태도)이 한국과의 무역 합의를 타결하는 우리의 능력에 영향을 줬다고 생각한다”고 답했다. 이어 “이것(한국에서의 미국 기업들 상황)이 우리가 한국과 전략적으로 일치하는 것들이 있음에도 불구하고, 한국 관여의 한 요소가 된다고 생각한다”고 부연했다.

미국 국무장관 마르코 루비오(가운데)가 3일(현지시간) 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 열린 상원 세출위원회 청문회에 출석했다. EPA연합뉴스

미국 외교 수장이자 백악관 국가안보보좌관도 겸하는 루비오 장관이 쿠팡 문제를 공개 석상에서 직접 거론한 것은 이번이 처음이다. 이번 발언은 미국이 상호관세를 대체하는 새로운 관세를 추진하는 과정에서 나와 주목된다.



공화당 내에서도 강경 보수로 꼽히는 아이사 의원은 이날 “한국의 민주주의가 강하게 좌측으로 기울었고, 중국을 향해 더 많은 길을 열어주고 있다”고 주장했다. 이에 루비오 장관은 “민주주의 국가에선 때로는 일본의 경우처럼 미국의 국익에 더 우호적인 지도자를 선출하기도, 때로는 다른 관점을 가진 지도자를 선출하기도 한다”며 “합법적인 선거이고, 그들이 선택한 사람(지도자)이라면 우리는 (해당국) 국민의 주권적 선택을 존중한다”고 말했다. 그러면서 “민주주의에서 선출된 지도자들이 미국의 이익에 반하는 입장을 취하더라도, 그것이 우리가 그 정부를 전복하거나 제거하기를 원한다는 뜻은 아니다. 민주적 정부이기 때문”이라고 강조했다. 그는 “단지 그들이 우리 국익을 자극하는 행동을 하고 있다는 점에 대해 우리가 관여해야 한다는 의미”라고 덧붙였다.

군의 대북 핵 억지력 제공에 변화가 있냐는 민주당 아미 베라 의원의 질문에는 “그곳에서 우리의 태세는 그대로 유지되고 있다. 실무 차원에서 한국과 매우 강한 관계를 유지하고 있다”고 밝혔다.

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