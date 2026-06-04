美하원 ‘이란전 중단 결의안’ 통과… 레바논엔 ‘안전지대’ 신설

도널드 트럼프 미국 대통령이 의회 승인 없이 이란과 전쟁을 할 수 있는 권한을 제한하기 위한 결의안이 공화당 이탈표에 힘입어 미 연방하원을 통과했다. 이스라엘과 레바논은 휴전을 유지하고 안전지대를 신설하는 데 합의했다. 작아지는 트럼프 대통령의 입지와 이스라엘·레바논 합의 등이 미국과 이란의 종전 협상에 직간접적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

미국 워싱턴DC의 미 연방의회 의사당 모습. AP연합뉴스

4일(현지시간) 하원 본회의에서 해당 결의안은 찬성 215표, 반대 208표로 가결됐다. 민주당이 주도한 이 결의안은 트럼프 대통령이 ‘임박한 공격’으로부터 미국과 동맹국, 파트너 국가를 방어하는 경우를 제외하고는 의회 승인 없이 이란에 대한 적대행위에 참여 중인 미군을 철수하도록 요구하는 내용을 포함하고 있다.



하원은 공화당이 과반 의석을 보유하고 있지만, 공화당 의원 4명이 민주당에 가세하면서 결의안이 통과됐다.



이란 전쟁 개시 이후 미 하원에서 트럼프 대통령의 전쟁 권한을 제한하기 위한 결의안이 세 차례 부결됐지만, 이번에는 공화당 이탈표가 나오면서 통과됐다.



트럼프 대통령의 전쟁 권한을 제한하는 결의안은 곧 상원 표결에 부쳐질 예정이다. 다만 상원을 통과하더라도 실제 법적 효력을 가질 수 있을지는 불확실하다는 평이다. 이 때문에 로이터통신 등은 이날 하원 통과는 상징적 의미가 크다고 분석했다. 트럼프 행정부는 의회가 대통령의 전쟁 권한을 제한하려는 시도를 위헌이라고 주장하고 있으나. 앞서 상원에서도 유사한 내용의 결의안이 8번째 시도 만에 본회의에 상정된 상태다.



뉴욕타임스(NYT)는 “공화당 의원들과 트럼프 대통령 사이의 균열을 보여주는 사례”라며 “트럼프 대통령에게는 정치적 부담으로 작용할 수 있다”고 평가했다.



미국의 중재하에 열린 회담을 가진 이스라엘과 레바논은 공동성명에서 휴전 협정을 연장하기로 했다고 밝혔다. 이번 휴전은 레바논 남부 리타니강 이남 지역에서 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라의 완전한 공격 중단과 모든 헤즈볼라 대원의 철수를 전제로 한다. 또 레바논 정부군이 ‘비국가 행위자’를 배제하고 독점적으로 통제하는 시범 구역을 최대한 빨리 조성하기로 합의했다. 이 시범 구역에는 정식 군대가 아닌 헤즈볼라 등이 개입할 수 없으며, 레바논 정부가 해당 구역에 대한 통제권을 행사하겠다는 취지로 풀이된다.

‘중동평화’ 속도 붙을까 예히엘 라이터 주미 이스라엘 대사(왼쪽부터)와 대니얼 훌러 국무부 비서실장, 미셸 이사 주레바논 미국 대사, 나다 하마데 주미 레바논 대사가 3일(현지시간) 미국 워싱턴 국무부에서 미국이 주최한 이스라엘·레바논 대표단 회담에 참석하고 있다. 이스라엘과 레바논은 이날 헤즈볼라가 개입할 수 없는 시범 지역을 설치하기로 합의했다. 워싱턴=AFP연합뉴스

미국·이스라엘·레바논 3국은 공동성명에서 “이번 조치는 포괄적인 평화·안보협정을 향한 진전을 가능하게 할 것”이라고 밝혔다.



이스라엘과 레바논은 지난 4월에 휴전에 합의한 뒤에도 무력 충돌을 이어오면서 이란 전쟁에 최대 변수로 급부상한 상태다.

교착 상태인 이란과의 종전 협상에 대해 트럼프 대통령은 이날도 “잘 진행되고 있다”고 재차 밝혔다. 트럼프 대통령은 취재진에 “그것(합의)이 이뤄지지 않을 수도 있지만, 성사된다면 주말 중에라도 이뤄질 수도 있다”며 “이론적으로는 그들이 문서에 서명하는 데 상당히 가까워진 상태”라고 말했다.



아울러 그는 이란이 핵무기 개발은 물론 구매도 하지 않겠다는 데 동의했다고 거듭 주장했다. 또한 트럼프 대통령은 이란과 종전 양해각서(MOU) 서명이 이뤄지는 즉시 호르무즈해협이 개방될 것이라고 강조했다.

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