라이칭더 “中, 37년 전 역사 직시를”… ‘톈안먼 사건’ 규탄

중국 톈안먼(天安門)사건 37주년을 맞아 대만과 미국에서 중국을 비판하는 목소리가 나왔다.

라이칭더 대만 총통. 로이터연합뉴스

라이칭더 대만 총통은 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “37년 전 오늘, 이상과 포부를 품었던 수천명의 젊은이가 베이징 거리와 톈안먼광장, 중국 각지에서 무자비하게 사살되고 짓밟혔다”고 썼다. 이어 “진정으로 위대한 국가는 군사력에 집착할 것이 아니라 다른 목소리를 포용하고, 역사의 상처를 용기 있게 마주해야 한다”며 “중국이 6·4 사건을 직시하고, 진상의 인정과 상처의 위로, 화해·대화의 시작에 나서기를 진심으로 희망한다”고 적었다.



대만 정부의 중국 담당 기구인 대륙위원회도 전날 입장을 발표했다. 대륙위원회는 중국이 1919년 5·4운동은 대대적으로 기념하면서 톈안먼사건에 대한 역사적 기억은 집단적으로 봉쇄하고 있다며 “이중잣대”라고 비판했다. 이어 “베이징 당국이 민주 제도에 대한 대만 인민의 견지와 선택을 존중하고 강압적 수단을 중단하기를 정중히 호소한다”고 덧붙였다.



마코 루비오 미국 국무장관도 3일(현지시간) 중국 공산당을 규탄하는 성명을 발표했다. 그는 톈안먼사건으로 목숨 잃은 이들을 언급하며 “우리는 그들의 삶을 기억하고 그들의 유산을 기린다. 아무리 검열을 하더라도 과거를 지울 수는 없다”고 강조했다.



톈안먼사건은 1989년 대학생과 지식인 중심의 중국인들이 부정부패 척결과 민주개혁 등을 요구하며 벌인 시위를 중국군이 유혈 진압한 사건으로, 최소 수백 명에서 수천 명까지 희생된 것으로 추정된다. 당국의 시위 진압이 마무리된 6월4일이 사건을 기념하는 날이 됐다.

日서도 추모물결 중국 톈안먼(天安門) 37주년 전날인 3일 일본 도쿄 와세다대학교 호시엔 예배당에 희생자를 추모하는 촛불이 놓여 있다. 촛불은 유혈진압이 마무리된 1989년 6월4일을 뜻하는 ‘8964’ 모양으로 배열됐다. 도쿄=UPI연합뉴스

중국은 이 사건을 금기시하며 매년 6월4일 전후로 온라인 게임, SNS 등 인터넷 전반의 검열 수위를 대폭 높여왔다.



이날 교도통신에 따르면 베이징 공안국은 톈안먼사건 희생자 유족들에게 희생자 묘지 참배 금지를 통보했다. 유족 모임 ‘톈안먼 어머니회’ 대표는 2009년부터 매년 열리던 유족 집회가 지난해 12월 말부터 당국의 방해로 열리지 못하고 있다고 교도통신에 전했다. 그는 당국의 통제와 감시가 날로 심해지고 모임 운영도 어려워지고 있다며 “사건이 잊힐 수 있다는 위기감을 느낀다”고 호소했다.

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