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[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화]
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입력 :
2026-06-04 18:24
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[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화]
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 저무는 ‘독주(毒酒)’시대
흑백요리사시즌2 우승자 최강록 셰프는 제일 좋아하는 소주를 ‘빨뚜(빨간 뚜껑)’라고 했다. 하이트진로의 소주 참이슬 가운데 가장 도수가 높은 오리지널(20.1도)을 지칭한다. 셰프라는 화려한 이름 뒤에 가려진 자영업자의 고단함을 달래주는 소주는 “노동주 혹은 취침주”라는 것이다. 음주를 조장하기보다는 소주 한잔이 피곤한 하루를 위로한다는 서사에 다양한 반응
[세계타워] 선택과 실패를 존중하는 사회
정치인에게 낙선은 엄청난 상실감을 안겨준다. 술자리에서 만난 전직 의원은 그 경험을 죽음을 받아들이는 심리 변화 과정인 ‘퀴블러 로스 모델’에 빗대어 설명했다. 부정-분노-타협-우울-수용의 5단계를 거친다는 것이다. 처음에는 개표가 잘못됐다고 믿었고, 당 지도부의 정치력과 공천 과정의 문제였다는 생각에 화가 났다고 했다. 시간이 지난 뒤에야 자신의 패인과
[세계포럼] 한반도 ‘단검론’ 논란
최근 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 이른바 ‘한반도 단검론’ 발언 파장이 작지 않다. 브런슨 사령관은 지난달 22일 미국 육군 전쟁대학이 주관한 팟캐스트에 출연해 미국의 인도·태평양 전략을 설명하며 “한국은 아시아 중심에 있는 단검(dagger)과 같고, 일본은 남중국해 진출을 막는 방패이자 방어벽”이라는 취지의 발언을 했다. 이에 중국은 즉각 “선을 넘
[김병수의마음치유] 마음에 화초 심기
“우울감은 거의 없어졌지만 사는 맛이 안 느껴져요.” 우울증 환자에게서 이런 이야기를 자주 듣는다. 치료는 분명 효과가 있었다. 무겁게 가라앉던 기분은 옅어졌고, 불안은 줄었다. 밤마다 뒤척이던 잠도 제자리를 찾았다. 죽고 싶다는 생각도 희미해졌다. 회사에 다시 나가고, 가족과도 큰 문제 없이 지낸다. 우울증을 평가하는 검사 결과도 이전보다 분명히 좋아졌다
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