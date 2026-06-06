[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 6일 (토요일) 63년생 자격지심은 도움되지 않는다

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96년생 절친한 지인과의 믿음을 소중히 아껴라. 84년생 작은 실수는 너그럽게 넘어가야 좋다. 72년생 주변을 비교할수록 불만이 더욱 커진다. 60년생 공로를 인정받아 시선을 한 몸에 받겠다. 48년생 마음먹고 일을 진행하지만 방해자가 온다. 36년생 문서상 약속은 확실히 매듭지어야 한다.

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97년생 좋아하는 이성에게 솔직하게 자신을 표현해라. 85년생 자신의 각오를 시험하는 중대한 고비. 73년생 자신의 힘으로 일을 추진하라. 61년생 이유없이 마음이 답답한 운이다. 49년생 자신의 위상을 드높일 수 있는 운세다. 37년생 흘러갈 도랑을 파두는 것이 현명하다.

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98년생 잠점적인 결론을 도출할 때이니 행동을 취하라. 86년생 개인적 차이를 소화하는 자세가 필요하다. 74년생 기본적 업무파악으로 위험하다. 62년생 같은 일을 반복하지 마라. 50년생 뜻하지 않는 사고에 대비하라. 38년생 순응하는 사람은 손재수가 있다.

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99년생 지출보다 수입이 증가하니 재테크하기에 바람직. 87년생 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다. 75년생 의지할 곳이 없으니 답답함을 느낀다. 63년생 자격지심은 도움되지 않으니 자존심 버려라. 51년생 거만한 행동을 하여 손해볼 염려가 있다. 39년생 고정관념을 타파하고 새로운 것을 찾아라.

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00년생 기분좋고 즐겁게 하루를 시작하라. 88년생 장사나 사업의 확장은 뒤로 미루어라. 76년생 사람을 곁눈질하면서 잘못을 살피지 마라. 64년생 활동방향을 수정하면 좋은 결과가 온다. 52년생 대책없이 뒤통수를 맞으니 고생이다. 40년생 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라. 28년생 해오던 일도 중요한 순간이 되면 낯설게 느껴진다.

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01년생 하는 일마다 길운이 따른다. 89년생 독보적인 영역을 침범하는 것에 민감하다. 77년생 마음에서 우러나서 행하는 것의 도움된다. 65년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다. 53년생 무에서 유를 창조한다는 심정으로 하라. 41년생 자신의 허물을 먼저 돌아보아야 한다. 29년생 생각의 전환이 절실히 필요함.

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02년생 힘들고 어려운 고비가 해결된다. 90년생 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다. 78년생 하는 일마다 쉽게 해결되니 기분이 좋다. 66년생 정도로만 가는 것이 실패를 막는 길이다. 54년생 적이라 할지라도 손잡는 용기가 필요하다. 42년생 환경적으로 변화가 찾아오나 걱정하지 마라. 30년생 지금은 현실에 충실한 모습을 보일 때이다.

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03년생 보기보다 다도 속으로 강하라. 91년생 정면 돌파해 자신의 입장을 해명하라. 79년생 터놓을 사람이 있다면 큰 보물이다. 67년생 고집하지 말고 발빠르게 움직여라. 55년생 생각지 않은 문제가 불거지는 운이다. 43년생 전체적으로 불경기가 계속된다. 31년생 지금의 위치를 고수하는 것이 바람직하다.

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05년생 혼자보다 여러 사람과 상의하고 결정하라. 92년생 위기란 지나고 나면 좋은 기회가 된다. 80년생 여러 가지 아르바이트 자리가 나타난다. 68년생 애정문제로 고민에 빠지는 운이다. 56년생 오전에 나쁜 기운은 조심해야 한다. 44년생 자식 때문에 야기된 문제는 풀기 어렵다. 32년생 느긋한 마음을 가지면 만사형통한 기운이다.

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05년생 준비상태 운이다 주위와 협조하면 길하다. 93년생 좋은 일과 궂은 일이 있지만 결과는 약하다. 81년생 힘을 모아 함께 행하면 진척이 빠르다. 69년생 내가 설자리가 아니면 내려오길 바란다. 57년생 권력을 손에 쥐면 상응하는 대가를 치른다. 45년생 돌부리에 채어도 담을 원망하지 말라. 33년생 누군가에게 부탁한 것만 믿다가는 놓칠 수 있다.

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06년생 익숙하지 않은 일은 피하는 것이 좋다. 94년생 연꽃 위에 올라서면 눈앞이 깨끗해진다. 82년생 아껴주는 사람에게 고마움을 표해라. 70년생 상황이 불리하면 변화를 미루어라. 58년생 결정적으로 승부를 짓는 운이 온다. 46년생 당장 아쉬워도 금세 일어서지 마라. 34년생 믿음에 인색하다 좋은 기회 놓칠 운.

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95년생 모든 일이 순조로울 때에는 등한시 말라. 83년생 계산적인 사람은 멀리하는 것이 이롭다. 71년생 의연한 태도를 유지해야 길하다. 59년생 바쁠수록 돌아가라는 말을 실천해라. 47년생 사소한 이익에 눈이 어두워지기 쉽다. 35년생 편안하게 하고 싶지만 현실은 그렇지 않다.

백운철학원

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