“쿠팡 대표가 경기 본다” 붉은 유니폼의 로저스…생중계에 깜짝 등장

쿠팡 해롤드 로저스 임시대표가 ‘2026 북중미 월드컵’을 앞둔 우리나라 축구대표팀의 평가전 현장에 붉은색 유니폼 차림으로 등장했다.

4일(한국시간) 오전 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 엘살바도르의 평가전 중계화면에 대표팀 최신 유니폼 차림의 쿠팡 해롤드 로저스 임시대표가 포착됐다. 쿠팡플레이 중계화면 캡처

4일(한국시간) 오전 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 엘살바도르의 평가전 중계화면에 대표팀 최신 유니폼 차림의 로저스 임시대표가 포착됐다.

양동석 쿠팡플레이 캐스터는 “로저스 (임시) 대표가 경기를 보고 있다”며 “(대한민국) 국가대표 유니폼을 입고 선수들을 응원하러 직접 현장에 찾아왔다”고 언급했다.

유타주 출신인 로저스 대표는 브리검영대가 모교다. 이곳에서 영문학을 전공한 그는 하버드대 로스쿨에 진학했다.

로저스 대표는 이날 쿠팡플레이 현장 직원들을 격려한 것으로도 알려졌다.

경기는 이동경(울산)의 프리킥 결승골을 앞세워 우리나라가 엘살바도르에 1대0으로 승리했다.

유통업계는 쿠팡플레이가 지난달 북한의 내고향여자축구단과 수원FC위민의 ‘아시아축구연맹 여자챔피언스리그 4강전’을 무료로 생중계한 점 등을 토대로 쿠팡이 스포츠를 교두보 삼아 정부 유화 제스처를 늘릴 것으로 본다.

지난해 대규모 개인정보 유출 사태 후 쿠팡이 정부와의 관계 개선을 위해 다방면에서 협력·협조하지 않겠냐는 시각이다.

로저스 대표는 지난 3월에는 더불어민주당 염태영 의원과 새벽배송 체험에 나서고, 충청 지역 중소상공인과의 간담회와 세종 쿠팡 풀필먼트센터 긴급구호 대응 체계를 점검하는 등 현장 행보를 강화하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지