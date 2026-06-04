‘초여름 물들일 음악과 체험의 향연…’ 김제 모악산 뮤직페스티벌 13일 개막

초여름의 청량함과 자연의 여유를 만끽할 수 있는 ‘2026 김제 모악산 뮤직페스티벌’이 오는 13일부터 14일까지 이틀간 김제 모악산 금산사 잔디광장 일원에서 열린다.

김제시가 주최하는 이번 축제는 음악 공연과 체험, 먹거리, 지역 특산물 판매를 결합한 힐링형 축제로 꾸며져 가족 단위 관광객과 젊은 층의 관심을 끈다.

지난해 열린 김제 모악산 뮤직페스티벌 공연 모습. 김제시 제공

올해 공연 무대에는 인기 예술가들이 대거 출연한다. 첫날인 13일에는 가수 케이윌과 가비엔제이가 무대에 오르며, 14일에는 브브걸과 제니스가 공연을 펼친다.

관람객이 직접 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램도 마련된다. 악기와 키캡, 오르골을 직접 제작하는 만들기 체험과 향기 테라피 프로그램이 운영되며, 모악산 자연을 가까이에서 느낄 수 있는 황톳길 걷기와 축제장 곳곳을 탐방하는 스탬프 투어도 진행된다.

가족 단위 방문객을 위한 키즈존도 눈길을 끈다. 다양한 놀이기구와 함께 버블쇼와 마술쇼가 펼쳐져 어린이들에게 특별한 즐거움을 선사할 예정이다. 축제장에는 김제 지역 농특산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 판매 부스와 먹거리·카페존도 함께 조성돼 방문객들의 만족도를 높일 계획이다.

김제시는 음악 공연뿐 아니라 자연과 체험, 지역 먹거리를 함께 즐길 수 있는 복합 문화 축제로 발전시켜 모악산 관광 활성화와 지역경제에도 도움이 될 것으로 기대한다. 김제시 관계자는 “푸르름이 짙어가는 6월, 모악산을 찾는 방문객들이 아름다운 자연 속에서 음악과 체험, 먹거리를 함께 즐기며 몸과 마음을 재충전하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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