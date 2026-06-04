[6·3 지선] 득표수 같은데 나이로 갈린 승부…경남 고성 기초의원 선거

6·3 지방선거에서 경쟁자와 똑같은 득표수를 기록한 경남 고성지역 기초의원 후보가 나이 차이로 의원 배지를 달게 돼 눈길을 끌었다.



4일 고성군선거관리위원회에 따르면 고성군 가선거구에 출마한 무소속 이우영(67) 당선인은 이번 선거에서 2천77표를 얻었다.

3일 투표소에서 한 유권자가 투표하고 있다. 연합뉴스

의원 정수가 3명인 이 선거구에서는 국민의힘 김향숙(65) 후보도 2천77표를 얻었다.



공동 3위를 기록한 이 당선인과 김 후보의 희비를 가른 건 나이였다.



공직선거법은 후보자 득표수가 같으면 연장자를 당선인으로 정하도록 규정한다.



이에 따라 이번 선거 승리는 이 당선인에게 돌아갔다.



같은 기초의원을 뽑는 고성군 라선거구 선거도 초접전 양상을 보였다.



의원 정수가 2명인 이 선거구에서 1위를 기록한 후보는 더불어민주당 이승환(54) 당선인으로 1천458표를 획득했다.



2위는 국민의힘 손상재(58) 당선인으로 1천453표를 얻어 1천445표를 받은 국민의힘 최두임(69) 후보를 고작 8표 차이로 누르고 당선 고지를 밟았다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지