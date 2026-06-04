대만관광청, 부산서 ‘SEA YOU IN TAIWAN’ 행사 개최

사진 출처=대만관광청

대만관광청이 지난 29일 부산 해운대 ‘더베이101(The Bay 101)’에서 개최한 크루즈·해양 관광 테마 행사 ‘SEA YOU IN TAIWAN: 바다의 즐거움, 두 배로 즐기다’를 마쳤다고 밝혔다.

이번 행사는 최근 해양 관광과 레저 여행에 대한 관심이 확대되는 가운데, 한국 관광객들에게 대만의 지역별 해양 관광 자원과 크루즈·요트 투어 등 수상 레저 관광 콘텐츠를 소개하기 위해 마련됐다. 행사 현장에는 부산 시민과 관광객들이 방문해 대만의 해양 여행지와 관련된 현장 이벤트를 체험하며 참여했다.

행사장에서는 화롄(花蓮), 소류구(小琉球), 펑후(澎湖), 가오슝(高雄), 귀산도(龜山島) 등 대만의 대표 해양 관광지를 중심으로 다양한 관광 정보가 소개됐다. 또한 지역별 해양 관광 명소와 함께 크루즈·요트 등 대만의 해양 레저 콘텐츠를 안내하며 참가자들이 여행 콘텐츠를 살펴볼 수 있도록 구성됐다.

참가자들은 현장 이벤트와 다양한 미션을 통해 대만의 해양 관광 자원과 문화를 살펴볼 수 있었으며, 타이난 인근 해역과 일월담(日月潭) 등 내륙 수변 관광 및 수상 콘텐츠까지 함께 안내받았다. 행사에서는 개인 여행 스타일에 맞춘 다양한 여행 프로그램도 소개됐다.

이번 행사에는 대만관광청 홍보대사인 규현도 참석했다. 규현은 대만의 해양 여행 명소 및 관련 현지 여행 정보를 소개하며 참가자들과 소통했다.

행사장에서는 소개된 대만 여행지를 직접 방문해볼 수 있도록 독려하는 취지로 대만 왕복 항공권과 기념품 등이 제공되는 경품 이벤트도 함께 진행됐다. 참가자들은 현장 프로그램과 이벤트에 참여했다.

대만관광청 관계자는 “이번 행사를 통해 한국 관광객들에게 대만의 해양 관광과 크루즈·요트 투어 등 수상 레저 관광 및 다양한 해양 액티비티의 색다른 매력을 소개할 수 있었다”며 “대만에 대한 한국 시장의 관심을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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