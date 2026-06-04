잠시 문 닫았던 홈플러스 37개 점포, 결국 폐점…희망퇴직 시행

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 영업을 잠정 중단했던 37개 점포에 대해 결국 폐점 결정을 내렸다. 해당 점포 직원들의 희망퇴직도 시행한다.

지난달 영업 중인 서울 도봉구 홈플러스 방학점이 한산한 모습을 보이고 있다. 김수연 기자

4일 업계에 따르면 홈플러스 사측은 이날 민주노총 마트산업노동조합 홈플러스 지부 및 일반노조에 공문을 보내 “현재 낮은 기여도로 휴점 중인 37개 점포에 대해 폐점을 결정하기로 했다”고 밝혔다.

홈플러스는 공문에서 “유일한 회생 방안은 익스프레스와 마찬가지로 자금력과 경영 능력이 보장되는 제3자에게 매각하는 방법밖에 없다”며 “인가 전 인수합병(M&A)이 성공하기 위해서는 핵심 매장의 영업을 정상화하고 경쟁력을 예전 수준으로 회복하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

폐점 대상 점포 직원에 대해서는 자산유동화 점포 지원제도를 적용한다. 해당 점포에서 근무 중인 책임급 이상 직원을 대상으로 희망퇴직도 실시한다. 단 잔여 정년이 6개월 미만인 직원은 대상에서 제외된다. 희망퇴직금은 3개월치 임금을 지급한다.

다만 해당 지원제도와 희망퇴직 시행 여부는 긴급 운영자금 확보에 달려 있다. 홈플러스는 메리츠금융 등 채권단이 긴급운영자금(DIP)을 투입하는 경우를 전제로 희망퇴직금 지급에 동의하는 것을 노조 측에 요구한 것으로 파악됐다.

홈플러스는 “자산유동화 지원제도 및 희망퇴직 적용은 운영자금 고갈로 인해 채권단이 긴급운영자금 대출 및 회생절차 연장에 동의할 경우에 한해 적용할 수 있다”고 설명했다.

앞서 홈플러스는 지난달 10일부터 전체 대형마트 104개 점포 가운데 기여도가 낮은 37개 점포의 영업을 잠정 중단하고, 나머지 67개 핵심 점포를 중심으로 운영해왔다.

한편 서울회생법원은 홈플러스 회생계획안 가결 시한을 내달 3일까지 연장했다. 홈플러스는 익스프레스 매각 이후 대형마트와 온라인 사업 매각을 추진해 회생 절차를 마무리한다는 방침이다.

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