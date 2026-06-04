5일 새벽까지 전국 곳곳 비소식…다음주 중순까지 비교적 선선

4일 전국 곳곳에 천둥·번개·우박을 동반한 소나기가 내리겠다. 비 소식은 5일 새벽까지 이어지겠다.



당분간 우리나라 상공에 찬 공기가 머물면서 기온은 다음 주 중순까지 평년보다 낮겠고, 다음 주 목요일부터 다시 더워질 것으로 예상된다.

우산 쓴 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

4일 기상청에 따르면 이날 낮 동안 햇볕에 의한 대기 하층이 가열되고, 대기 상공으로 찬 공기를 동반한 기압골이 접근하며 전국 곳곳에 5∼60㎜ 소나기가 내리겠다. 많은 곳은 80㎜ 이상까지 비가 오겠다.



경기동부와 강원내륙·산지, 충북북부를 중심으로 시간당 30㎜ 넘는 비가 쏟아지겠다.



발달한 소나기의 영향을 받는 지역은 호우주의보 수준의 강수가 기록될 수 있다.



다만, 소나기 특성상 지역 간 강수량 편차가 크겠다.



이번 소나기는 대류 불안정이 강해 돌풍과 천둥·번개·우박을 동반하므로 안전사고에 각별히 유의해야 한다.



제주도와 남해안은 남쪽 저기압의 영향으로 비가 내리겠다.



비 소식은 5일 새벽까지 계속되겠다.



이날 밤에 소낙성 강수는 종료되지만, 기압골에 의한 비구름대가 접근해 오면서 4일 밤부터 5일 오전 사이 중부지방·전라권을 중심으로 5㎜ 안팎 비가 예상된다.



날씨는 이번 주말을 거쳐 다음 주까지 비교적 선선하겠다.



우리나라 공기 추세가 남쪽에서 올라오는 기압계보다 북쪽의 상대적으로 선선하고 건조한 공기 영향을 받기 때문이다.



현충일인 이번 주 토요일(6일) 최고기온은 28도까지 올랐다가 일요일(7일)부터 다음 주 수요일(10일)까지 26도로 평년보다 조금 낮겠다.



기온은 다음 주 목요일(11일)부터 다시 오르며 상승할 것으로 예상된다.



다음 주 체계적인 강수 가능성은 작지만, 내륙을 중심으로 소낙성 강수가 내릴 수 있다.



제6호 태풍 장미는 지난 3일 밤에 일본 동쪽 해상에서 온대저기압으로 약화했다.



홍콩 남쪽 해상에서 발생한 열대 요란은 현재 북동진하고 있으나 태풍으로 발달한 상태는 아니다.



열대 요란은 일본 규수 남쪽으로 통과할 가능성이 있어 우리나라에 영향은 없겠으나, 해상에서 너울과 풍랑에 의한 안전사고에 유의할 필요는 있다.



장마는 대체로 6월 하순 시작되는 게 통계적 특징이지만, 기상청은 아직 20∼25일가량 남은 만큼 현재로서는 가늠하기 어렵다고 전했다.

<연합>

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