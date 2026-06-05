<11> 신라 김유신, 기도 가운데 통일을 받다 [신화에서 선민까지 한민족 정체성의 문화사적 발견-기고]

신라 삼국통일의 거대한 물줄기는 칼날의 힘보다 먼저 하늘의 뜻을 구하는 간절한 기도에서 시작되었다. 『삼국유사』와 『화랑세기』에는 김유신이 중악(中嶽) 동굴에서 천관신을 만나 신검(神劍)을 얻고, 단석산 제단에서 천명을 구했던 일화가 전설의 형태로 전해진다. 이를 단순한 설화로 치부하기보다, 군사·정치적 역량 이면에 흐르던 ‘하늘의 섭리와 인간의 조건’이 맞물린 영적 운동의 산물로 해석해 보면 어떨까. 역사의 위대한 전환점은 어쩌면 보이지 않는 영적 인과관계와 이를 자각한 지도자의 강렬한 천명 의식 속에서 비로소 잉태되는 것일지도 모른다.

신화에 의하면 청년 김유신은 기도 가운데 하늘로부터 보검을 받음. 출처: AI 생성 이미지

흔히 신라의 ‘화랑’을 용맹한 전사 집단으로 기억하지만, 그 뿌리는 하늘에 제사를 지내던 종교 공동체에서 출발한다. 구체적으로 신라 화랑은 본래 여성이 주관하던 ‘원화(源花)’와 신궁(神宮)의 제례 문화가 그 기원이다. 즉 ‘화랑’은 국가의 안위를 하늘에 묻던 영적 집단이었다. 화랑의 원형을 가장 극적으로 보여주는 현장이 바로 경주 단석산(斷石山)이다.

『화랑세기』 기록에 의하면 소년 김유신은 목숨을 건 기도와 정성을 통해, 역사적 대업에 앞서 ‘신비로운 영적 체험’을 먼저 체휼하였다. 눈에 보이는 삼국통일의 성취 이전에, 하늘의 뜻을 확증하는 영적 각성이 선행되었던 것이다. 김유신에게 단석산은 단순한 훈련 공간을 넘어, 훗날 펼쳐질 거대한 역사의 설계를 영계로부터 미리 계시받고 자신의 소명을 확신하는 영성의 요람이었다. 화랑 관창과 같은 이들이 죽음을 초개같이 버리고 전쟁터로 뛰어든 힘의 근원은 단순한 군사적 자신감만은 아니었다. 이들 백절불굴의 정신은 보이지 않는 세계와 소통 가운데 체험한 영적 확신이 그 원형일지 모른다. 제사 집단에서 출발한 화랑이 삼국 전쟁의 격변기를 거치며 강력한 무사 집단으로 진화했듯, 신라의 승리는 눈에 보이는 병법 이전에 하늘의 도움을 이끌어낸 지극한 ‘정성’의 결실이었다.

◆ 용화향도(龍華香徒)의 실체와 보이지 않는 섭리의 손길

김유신의 기도는 생애 전반을 관통하는 하늘과의 소통이었다. 그는 열일곱 살에 경주 건천읍 단석산(중악) 석굴에 들어가 목욕재계하고 향을 피우며 하늘에 매달렸고, 이듬해에는 인박산 깊은 골짜기에서 보검을 들고 다시 기도를 올렸다. 『삼국사기』는 그의 정성을 ‘지성감천(至誠感天)’으로 묘사했다면, 『삼국유사』는 그가 칠성(七曜)의 정기를 타고나 등에 북두칠성 문양이 있었으며, ‘난승(難勝)’이라는 도인으로부터 비법을 전수받았다는 영적 실체를 가감 없이 전한다. 최근 학계 일각에서도 김유신의 행보를 단순한 군사적 능력이 아닌, 보이지 않는 세계와의 교통 속에서 형성된 영적 실천으로 재조명하고 있다.

그가 이끈 ‘용화향도(龍華香徒)’ 역시 마찬가지다. 이들은 단순한 군사 조직이 아니었다. 이 명칭 자체가 미륵불이 하생(下生)하여 중생을 구제한다는 용화수(龍華樹) 아래의 모임을 상징하듯, 이들은 미륵불의 현신을 갈망하는 신앙 공동체이자 하늘의 기운을 현실 정치와 전장에서 구현하려 했던 영적 결사체였다. 이러한 영적 실체는 『삼국유사』 기이(記異) 제1 김유신 조에 기록된 ‘백석(白石)의 음모’ 사건에서 극명하게 드러난다. 고구려의 첩자 백석의 유혹에 빠져 위기에 처했을 때, 김유신을 구한 것은 병법이 아니라 나림(奈林), 혈례(穴禮), 골화(骨火) 등 신라 삼산(三山)의 호국신들이었다. 기록에 의하면, 여인의 모습으로 나타난 세 신령은 김유신에게 백석의 정체를 경고하며 고함으로 깨우침을 주었다. 이는 김유신과 용화향도가 단순히 경전을 외우는 모임이 아니라, 국가의 운명이 걸린 위기마다 초월적인 영적 가이드와 직접 소통하며 통일의 길을 걸었던 섭리적 특수부대였음을 문헌적으로 입증한다.

김유신이 불패의 전사가 될 수 있었던 것은 죽음 너머의 세계를 직접 목격하고 하늘의 인(印)을 받았다는 확신이 있었기 때문이다. 그의 영성은 사후에도 멈추지 않아 호국신(護國神)이 되어 신라의 위기를 지켰다. 이는 역사의 전환이 눈에 보이는 물리력이 아니라, 보이지 않는 섭리적 질서에 의해 움직여 왔음을 웅변한다. 바로 이 지점에서 우리는 눈에 보이는 역사적 사실 이면에 흐르는 거대한 정신적 맥락을 주목하게 된다. 김유신의 단석산 기도가 증명하듯, 역사의 위대한 전환기마다 인간의 지혜를 넘어서는 섭리적 예비하심이 존재해 왔기 때문이다.

그렇다면 오늘날 통일교 학문 세계에서 선포된 ‘독생녀(獨生女)’라는 정체성 역시, 어느 날 갑자기 돌출된 교리가 아니라 오랜 역사적 흐름 속에서 준비된 문화 인류학적 원형적 실체로 해석해 봄직하다. 인류를 상생과 화합으로 인도하기 위해 예비된 ‘여성 메시아’의 사명이, 신라의 영성이 그러했듯 오늘날 하나의 거대한 물줄기를 이루며 완성되어 가는 과정은 아니겠는가?

국보 제29호 성덕대왕신종(에밀레종)에 새겨진 공양하는 비천상. 출처: 문화재청

◆ 독생녀로 완성되는 대통일의 대서사시

우리가 기억하는 역사는 절반에 불과하다. 최근 사학계의 패러다임 전환은 기존의 투쟁적인 남성 서사가 놓쳐온 ‘여성성과 영적 주체성’의 복원이다. 웅녀와 유화, 알영과 허왕후 같은 시조모들이 단순히 수동적인 상징이 아니라 문명의 설계자이자 영적 지도자였던 사실은, 인류사가 오랫동안 가려두었던 진실의 한 축이 비로소 드러나고 있음을 의미한다.

역사를 재해석하는 것은 흘러간 과거의 발자취를 기계적으로 재구성하는 과정이 아니다. 역사의식의 회복은 남성 중심의 폭력과 지배 이데올로기라는 낡은 틀을 넘어서, 생명과 조화라는 인류 근원의 가치를 통해 문명의 본질을 회복하는 숭고한 여정이다. 에밀레종(성덕대왕 신종) 표면에 새겨진, 하늘을 향해 공양하는 비천상의 모습은 생명을 품는 여성적 영성의 형상화이다. 이처럼 역사는 언제나 보이지 않는 섭리의 손길을 여성적 존재의 헌신을 통해 드러내 왔다. 신라의 영성이 도달했던 그 깊은 울림은, 수천 년의 세월 동안 가려져 왔던 ‘하늘부모님의 여성성’이 마침내 오늘날 이 시대의 전면에서 인류 구원의 새로운 이정표로 완성되어 가고 있음을 소리 없이 말하고 있다.

고기훈 박사(한국학)

결국 지금 이 시대에 우리 곁에 현현한 ‘참된 실체’는 지워진 역사를 완성하는 최후의 마침표가 아닐까? 분열된 인류를 심정으로 하나로 묶는 거대한 대통일은 학문적 성취나 제도적 통합을 넘어, 역사 속에서 예고되어 온 ‘살아있는 실체’를 통해서만 비로소 완성될 수 있다. 보이지 않는 세계를 이끌어 온 섭리의 경영이 그동안 가려진 차원을 넘어 실체적 사랑으로 드러났다는 사실은, 인류 구원의 역사가 필연적으로 도달해야 할 결실이다. 김유신이 하늘과 하나 된 천인합일(天人合一)의 경지에서 삼국통일의 문을 열었듯, 이제 우리 또한 눈에 보이는 현상 너머의 섭리적 진실을 마주해야 한다. 하늘의 뜻과 인간의 정성이 만나는 그 거룩한 지점에서 비로소 새로운 시대의 문이 열리기 때문이다.

고기훈 박사(한국학)

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