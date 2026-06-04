김하성, 적시타로 5경기 만에 안타…시즌 타율 0.102

김하성(애틀랜타 브레이브스)이 5경기 만에 안타를 날리며 침묵을 깼다.

김하성은 4일(한국 시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 벌어진 2026 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스와의 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점을 기록했다.

메이저리그 애틀랜타 브레이브스 김하성이 4일(한국 시간) 토론토 블루제이스전에서 배트를 휘두르고 있다.

지난달 23일 워싱턴 내셔널스전 이후 5경기 만에 안타를 친 김하성은 시즌 타율을 0.089에서 0.102(48타수 5안타)로 소폭 끌어올렸다. 아울러 시즌 3번째 타점도 작성했다.

김하성은 첫 타석에서 안타를 생산했다.

팀이 0-1로 뒤진 2회말 2사 2루 찬스에서 김하성은 토론토 좌완 선발 패트릭 코빈의 시슥 91.6마일(147.4㎞) 몸쪽 직구를 걷어 올려 좌익수 앞에 떨어지는 1타점 적시타를 뽑아냈다. 이때 상대 야수의 송구 실책을 틈타 김하성은 2루를 밟았다.

하지만 후속 타자 채드윅 트롬프가 2루수 땅볼에 그치면서 김하성은 추가 진루에 실패했다.

이후 세 차례 타석에서는 모두 범타로 물러났다.

김하성은 4회말 선두타자로 나서서 3루수 땅볼, 6회말 1사 1루에서 병살타, 8회말 2사에서 우익수 뜬공으로 돌아섰다.

내셔널리그 동부지구 1위 애틀랜타(42승 20패)는 홈런 두 방을 앞세워 토론토(29승 33패)에 7-3 역전승을 수확했다.

<뉴시스>

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