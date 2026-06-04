가평베고니아새정원, 방문 고객 대상 제휴 혜택 확대

가평군 설악면에 위치한 가평베고니아새정원에서 방문 고객들을 위한 다양한 혜택을 확대하고 있다.

가평베고니아새정원은 약 2만 제곱미터 규모로 조성된 정원이다. 3천 제곱미터의 온실 그린하우스는 플라워존, 인피니티존, 버드존으로 나뉘며, 베고니아 꽃이 조성된 언덕과 미디어 파사드를 활용한 미디어룸, 포토존 등이 마련돼 있다. 버드존에서는 희귀 조류들이 자유롭게 이동하며, 앵무새 먹이 주기 체험도 가능하다. 실내 온실 외에도 앞뜰 정원, 알파카와 보어 염소를 만날 수 있는 신비 정원, 물의 정원 등 3가지 테마의 야외 정원이 관람 동선을 구성하고 있다.

가평베고니아새정원은 개장 3년 차에 들어서며 지역 업체들과 협업해 방문객 대상 제휴 혜택을 확대하고 있다.

우선 가평군 야영장협회와 협업을 통해 가평베고니아새정원 입장 고객이 야영장협회 소속 캠핑·야영장을 방문할 경우 다양한 혜택을 제공한다.

가평군 북면에 위치한 레드우드 캠핑장은 장작 5천 원 할인과 자체 마트 5천 원 할인권을 제공하며, 명돈골 캠핑장은 장작 5천 원 할인 혜택을 제공한다. 이처럼 20여 개 캠핑장에서 제휴 혜택을 이용할 수 있으며, 자세한 사항은 가평베고니아새정원에 문의하면 된다.

또한 가평군 청평호에 위치한 청호요트에서는 가평베고니아새정원 방문 후 영수증을 지참해 방문하면 1인당 5천 원 할인 혜택을 제공한다. 요트와 보트 이용 시 적용되며, 4인 이상 방문하거나 예약할 경우 추가 할인 혜택도 제공된다.

가평베고니아새정원은 6월 1일부터 지역주민을 대상으로 특별 할인 이벤트도 진행한다. 이번 특별 할인 패키지는 입장권과 음료가 포함된 상품으로, 올해 12월 말일까지 평일에 운영될 예정이다. 가평군민임을 증명할 수 있는 신분증이나 서류를 지참하고 방문하면 동반 2인까지 할인 혜택을 제공한다.

이용 횟수 제한은 없으며, 대인과 소인 구분 없이 1만 2천 원에 입장할 수 있다. 매표소에서 지급하는 커피 쿠폰은 아메리카노(Hot/Iced) 또는 어린이의 경우 에이드류로 제공된다. 다만 혼잡을 줄이기 위해 금액 추가를 통한 메뉴 변경은 제공되지 않으며, 주말과 공휴일은 운영되지 않는다.

가평베고니아새정원 관계자는 “가평군의 다양한 업체들과의 협업을 준비하고 있다. 서울 근교로 나들이 오는 고객들이 소수의 관광지나 맛집에만 국한해 여행을 즐기는 것이 아니라, 다양한 관광지를 방문해 만족도를 높이고 가평군에 재방문할 수 있는 기회를 늘리고자 한다”며 “앞으로도 숙박업체, 식음업체까지 포함해 가평베고니아새정원을 통해 가평에서의 체류 시간이 늘어나는 계기가 되었으면 한다”고 말했다.

또한 “개장 3년 차가 되면서 가평군민분들께 많은 도움을 받았다고 생각해 언젠가는 이 받은 사랑을 돌려드리고 싶었는데 때마침 좋은 기획이 나와 추진하게 되었다. 이번 이벤트를 통해 지역 주민들의 재방문은 물론 가평군을 고향으로 둔 타지인이나 지역 손님들을 모시고 자연스럽게 방문할 수 있는 휴식 공간으로 거듭나고자 한다”며 “가평군민이라면 가평베고니아새정원에서 날씨에 영향을 받지 않는 실내 플라워존과 버드존에서 가볍게 산책을 즐기고, 내부에 마련된 카페에서 동반 지인들과 시간을 보낼 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

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