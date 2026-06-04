환율, 美관세·중동 영향에 1,530원대 개장…금융위기 후 처음

미국과 이란의 무력 행사로 국제적 긴장감이 고조되고 미국 무역대표부(USTR)가 한국에 관세 부과를 발표한 가운데 원/달러 환율은 4일 1,530원대로 출발했다.



이날 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시 전날 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 13.6원 뛴 1,530.0원에 개장했다.

4일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피와 원·달러 환욜이 표시되고 있다. 뉴스1

환율은 개장 직후 1,530.8원으로 올랐다가 곧 1,520원대 중반으로 밀렸으나 도로 1,530원을 향해 오르고 있다.



환율이 1,530원을 넘겨서 거래를 시작한 것은 금융위기였던 지난 2009년 3월 10일(1,554.0원) 이후 17년 3개월 만에 처음이다.



장중 1,530원을 넘긴 것은 지난 3월 31일 이후 두 달여 만이다. 당시 고점은 1,536.9원이다.



환율은 종가 기준으로 12거래일 연속 1,500원대에 머물고 있다.



미국과 이란의 무력 행사로 고조된 긴장감이 환율 상승 흐름으로 표출되고 있다.



종전 협상이 순탄치 않은 가운데 양측은 휴전에도 불구하고 군사 행동에 나서며 불확실성을 키우고 있다.



미국이 이란 케슘섬의 통신탑과 유조선을 공격하자 이란은 미군 자산이 주둔하는 쿠웨이트와 바레인을 공습했다.



쿠웨이트 공항이 공습을 받으면서 사상자가 발생하는 등 인명 피해와 물적 피해가 발생한 것으로 전해졌다.



미국의 추가 관세 발표도 환율 상승 요인이다.



USTR은 지난 2일(현지시간) 한국에 12.5%의 추가 관세를 부과하는 방안을 발표했다. 강제노동 생산품에 대한 수입 금지 조치와 집행에 실패한 국가를 대상으로 한 조치로, 한국은 호주·중국·브라질·일본 등과 함께 관세 부과 대상에 포함됐다.



해당 발표 이후 간밤 역외시장에서 환율이 급등했다. 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 원/달러 1개월물은 1,533.1원에 거래를 마쳤다.



백석현 신한은행 이코노미스트는 "이란과 미국이 전날 4월8일 휴전 이후 가장 크게 충돌을 겪는 등 역외에서 원/달러 환율이 이미 1,530원대를 넘은 상황으로, 전반적으로 어제 움직임을 뒤늦게 반영한 흐름으로 보인다"고 설명했다.



백 이코노미스트는 "시장이 미국과 이란의 합의가 쉽지 않은 구조라는 걸 조금씩 깨닫고 있는 상황"이라고도 평가했다.



국내 주식시장에서 외국인 순매도도 환율 상승을 자극하고 있다.



외국인은 유가증권시장에서 지난달 7일부터 지난 2일까지 18거래일 연속 주식을 팔고 있다.



이 기간 누적 순배도 규모는 약 60조원에 달한다. 외국인이 하루 평균 3조3천억원어치 이상 주식을 내다 판 셈이다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 오전 시장상황점검회의에서 "환시장을 예의주시하고 있다"며 "과도한 쏠림에 필요시 즉시 조치하겠다"고 말했다.



미국 달러가 강세를 보이며 아시아 통화는 약세를 보이고 있다.



달러인덱스는 사흘 연속 상승해 99.5선을 넘었다가 이날은 조금 주춤하며 99.453으로 0.084 내렸다.



엔/달러 환율은 159.941로 160엔 아래로 내려왔다. 원/엔 재정환율은 100엔당 954.59엔으로 집계됐다.

<연합>

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