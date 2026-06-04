경북 기초단체장 22곳 중 18곳 국민의힘 석권 [6·3의 선택]

제9회 전국동시지방선거에서 경북 도내 22개 시·군 기초단체장 가운데 국민의힘 후보가 18곳에서 승리했다.

다만 일부 지역에서는 무소속 후보나 더불어민주당 후보가 선전하면서 '국민의힘 공천이 곧 당선'이란 세간의 인식이 조금씩 약화하는 분위기다.

경주시장에 당선된 국민의힘 주낙영 후보.주낙영 당선인 제공

4일 중앙선거관리위원회 개표 결과에 따르면 전날 치른 지방선거에서 도내 22개 시·군 단체장 당선인 가운데 무소속 후보는 4명이다.

울진 황이주 후보

울릉 남한권 후보

성주 전화식 후보

청도 박권현 후보

울진 황이주, 울릉 남한권, 성주 전화식, 청도 박권현 후보가 당선증을 거머쥐었다.

나머지 18개 시·군 당선인은 모두 국민의힘 소속이다.

포항시장에 당선된 국민의힘 박용선 후보. 박용선 당선인 제공

4년 전인 2022년 8회 지방선거 때는 현재 대구로 편입된 군위군을 포함한 23개 시·군 중 국민의힘 후보가 당선된 곳은 20곳, 무소속 후보가 당선된 곳은 3곳이었다.

4년 전과 비교해 무소속이 1명 늘었지만, 여전히 대다수 당선인은 국민의힘 소속이다.

더불어민주당은 이번 선거에서 18명의 후보를 냈지만, 단 한 석도 확보하지 못해 경북은 여전히 민주당 불모지로 남았다.

다만 안동에서는 이삼걸 후보가 국민의힘 권기창 후보와 맞붙어 치열한 접전 끝에 근소한 차이로 패해 정치 지형 변화 가능성을 보여준 결과라는 분석도 나온다.

봉화에서는 무소속 박만우 후보가 국민의힘 최기영 후보에게 1.35%포인트 차이로 석패하기도 했다.

◆다음은 경북 기초단체장 당선인 명단 ※ 정당명 약칭 범례 : 더불어민주당 = 민 국민의힘 = 국 조국혁신당 = 혁 개혁신당 = 신 진보당 = 진 기본소득당 = 기 사회민주당 = 사 공화당 = 공 국민대통합당 = 대 국민연합 = 연 국민주권당 = 주 대한국민당 = 대한 기독당 = 독 노동당 = 노 녹색당 = 녹 미래연대 = 미 새미래민주당 = 새 여성의당 = 여 자유민주당 = 유 자유와혁신 = 자 자유통일당 = 통 정의당 = 정 친미연합 = 친 한국독립당 = 독립 무소속 = 무 ▲ 포항시 = 박용선(국·57·정당인) ▲ 경주시 = 주낙영(국·64·경주시장) ▲ 김천시 = 배낙호(국·67·김천시장) ▲ 안동시 = 권기창(국·63·안동시장) ▲ 구미시 = 김장호(국·57·구미시장) ▲ 영주시 = 황병직(국·62·정치인) ▲ 영천시 = 김병삼(국·57·정당인) ▲ 상주시 = 안재민(국·46·정당인) ▲ 문경시 = 김학홍(국·59·정당인) ▲ 경산시 = 조현일(국·60·경산시장) ▲ 의성군 = 최유철(국·72·법무사) ▲ 청송군 = 윤경희(국·66·청송군수) ▲ 영양군 = 오도창(국·66·영양군수) ▲ 영덕군 = 조주홍(국·56·한동건설(주) 최고 재무관리자) ▲ 청도군 = 박권현(무·69·무직) ▲ 고령군 = 이남철(국·65·고령군수) ▲ 성주군 = 전화식(무·68·무직) ▲ 칠곡군 = 김재욱(국·62·칠곡군수) ▲ 예천군 = 안병윤(국·62·교수) ▲ 봉화군 = 최기영(국·59·정당인) ▲ 울진군 = 황이주(무·58·자영업) ▲ 울릉군 = 남한권(무·66·울릉군수).

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