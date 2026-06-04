與한병도 "민의 무겁게 받아들여…민생 위해서라면 野 적극협치"

더불어민주당 한병도 공동상임선대위원장은 6·3 지방선거가 종료된 4일 "민주당은 민의를 무겁게 받아들인다. 뼈아픈 쓴소리를 아끼지 않은 국민의 목소리도 가슴 깊이 새기고 더 유능한 민생정당으로 거듭나겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 한병도 공동상임선대위원장이 4일 국회에서 열린 원내정책조정회의를 주재하기 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

한 위원장은 이날 오전 국회에서 정책조정회의를 열고 지방선거 결과 국민의힘에 패배한 김부겸(대구시장)·오중기(경북지사)·김경수(경남지사)·정원오(서울시장) 후보의 이름을 차례로 호명한 뒤 이같이 말했다.



한 위원장은 "간절한 네 후보님의 당선을 바랐으나, 끝내 결실을 맺지는 못해 아쉬움이 크다"며 "민주당은 이 후보님들의 비전까지 끌어안고 더 나은 대한민국을 만드는 데 진력하겠다"고 언급했다.



그러면서 "민심 앞에 더 겸손해지라는 질책, 신속하게 민생을 개선해내라는 국민의 준엄한 명령 또한 무거운 과제로 주셨다"며 "더 낮은 자세로 국민의 삶을 살피고 한 분 한 분의 목소리에 귀를 기울이겠다"고 덧붙였다.



국민의힘을 겨냥해선 후반기 국회의 신속한 원 구성을 촉구하기도 했다.



한 위원장은 "후반기 국회 운영의 최우선 기준을 민생 개선에 두겠다. 이를 위해 국민의힘에 후반기 원 구성을 신속히 마무리하기를 제안한다"며 "중동 위기 극복과 민생 안정을 위해 민생 경제 입법이 무엇보다 시급한 만큼, 민생을 위해서라면 야당과 협치에도 적극적으로 나서겠다"고 강조했다.



아울러 전날 서울 일부 투표소에서 투표용지 부족으로 투·개표가 차질을 빚은 데 대해 중앙선거관리위원회를 비판했다.



그는 "투표용지 부족으로 국민 불편을 초래한 선관위를 강력히 규탄한다. 선거 신뢰를 굳건하게 수호해야 할 선관위가 스스로 그 책무를 져버린 것"이라며 "어제 발생한 일련의 사태는 이해할 수도, 납득할 수도 없다. 깊은 유감을 표한다"고 말했다.



그러면서 "선관위는 선거 신뢰가 훼손되는 일이 반복되지 않도록 즉각 이번 사태의 원인을 규명하고 재발 방지 대책을 수립하기를 바란다"고 덧붙였다.

<연합>

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