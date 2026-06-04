전소미 父 “아내가 고생 많이 했다”…국제결혼 편견 경험 고백

가수 전소미의 아버지 매튜 다우마가 한국인 아내와 결혼하던 당시 겪었던 편견과 차별의 경험을 고백했다,

다우마는 3일 공개된 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 영상에 게스트로 출연해 가족 이야기와 교육 철학, 국제결혼에 얽힌 사연 등을 전했다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

현재 한국에서 훈제 연어 전문 레스토랑을 운영 중인 그는 두 딸을 키우며 중요하게 생각하는 교육 방식에 대해서 언급했다. 다우마는 “아이들에게 무언가를 강요하기보다는 스스로 판단하도록 하는 편”이라며 “양치를 시킬 때도 ‘유지하고 싶은 치아만 닦으라’고 말한다. 그러면 아이들이 스스로 필요성을 깨닫게 된다”고 설명했다.

이야기는 자연스럽게 아내와의 결혼 과정으로 이어졌다. 다우마는 “아내가 나 때문에 정말 많은 고생을 했다”며 당시를 떠올렸다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

그는 “그 시절에는 서울시청에서 직접 혼인신고를 해야 했는데, 서류에 도장을 찍기 전 공무원이 아내에게 왜 한국 남자와 결혼하지 않았느냐고 묻더라”고 말했다. 이어 “지금 생각하면 큰 문제가 될 일이고 뉴스에 나올 만한 이야기지만, 당시에는 그런 인식이 흔했다”고 회상했다.

이를 들은 선우용여는 “결혼은 당사자들이 선택하는 일인데 왜 그런 말을 하느냐”며 안타까움을 드러냈다. 그는 “미국에서는 상상하기 어려운 일”이라며 당시 사회 분위기에 놀라움을 나타냈다.

다우마는 “이건 수많은 일 중 하나일 뿐”이라며 “나 때문에 여러 절차가 복잡해졌고, 아내가 힘든 일을 많이 겪어야 했다. 아내가 감당해야 했던 어려움이 많았기에 늘 고마운 마음을 갖고 있다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

또한 과거와 비교해 사회 분위기가 많이 달라졌다고 평가하면서도, 사람을 국적이나 출신으로 구분하지 않는 자신의 가치관을 강조했다. 그는 “나를 보면 외국인이라고 생각하시겠지만, 나는 사람을 볼 때 한국인, 외국인으로 나누지 않는다. 그냥 사람으로 본다”고 말했다.

네덜란드계 캐나다인인 다우마는 한국인 아내와 결혼해 슬하에 전소미를 비롯해 두 딸을 두고 있다.

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