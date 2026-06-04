JK김동욱, 투표용지 부족 사태에 "대한민국 퇴보"

극우 성향으로 알려진 가수 JK김동욱이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 비판했다.

JK김동욱은 3일 소셜미디어에서 "사과문 보니까 어이가 없다"고 말했다.

JK김동욱. JK김동욱 인스타그램 캡처

그는 "어떠한 설명도, 아무도 책임질 생각이 없다. 이건 대한민국 선관위 특검 받아야 된다고 생각한다"고 했다.

또 "오늘 투표하러 나가셨다가 이런 처참하고 비현실적인 상황에 처하신 분들의 심정이 어떠셨을지 감도 안 온다"고 했다.

그러면서 "내가 알고 우리가 아는 대한민국은 이러한 나라가 아니였다라는 것이다. 이게 바로 내가 말하는 퇴보라는 것"이라고 덧붙였다.

앞서 전날부터 진행된 제9회 전국동시지방선거에서는 서울 송파구, 강남구, 광진구 등 일부 지역 투표소에서 투표용지 부족으로 유권자 투표 참여가 지연되며 논란이 일었다.

과천 중앙선관위 청사 앞에는 선거 무효를 주장하는 시위대가 몰려들었고, 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에는 주민과 선관위 대치가 벌어졌다.

JK김동욱은 캐나다 국적의 한국계 가수다. 2002년 1집 타이틀곡 '미련한 사랑'를 통해 데뷔했다.

<뉴시스>

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